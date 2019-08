Peste o sută de cazuri de infecţie cu bacteria listeria, raportate în Spania Femeia consumase carne impanata produsa de brandul La mecha, care se afla la originea infectiei, la fel ca alte 53 de persoane spitalizate din acelasi motiv, inclusiv 18 femei insarcinate si doi bebelusi, in contextul in care numarul total al imbolnavirilor este de 114, relateaza marti agentia EFE. Ministrul spaniol al Sanatatii, Maria Luisa Carcedo, a anuntat ca loturile de carne infestata cu bacteria listeria au fost retrase de la comercializare, dar a avertizat ca pot aparea noi cazuri de imbolnaviri, intrucat perioada de incubatie difera foarte mult in functie de conditia medicala a fiecarei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

