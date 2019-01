Stiri pe aceeasi tema

- Crima intr-o localitate buzoiana! Doua persoane au fost ucise in timp ce dormeau dupa ce o femeia le-a stropit casa cu benzina și i-a dat foc. Criminala a fost arestata. Anchetatorii au stabilit ca incendiul devastator ce a mistuit o casa din comuna Vadu Pașii, județul Buzau, și a ucis doua persoane…

- Politistii din judetul Alba au confiscat peste 1.400 de articole pirotehnice de la doua persoane care incercau sa le comercializeze, fara drept, in Alba Iulia si in Sebes. Cele doua persoane s-au ales cu dosare penale. In 27 decembrie, in jurul orei 12.30, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante…

- Autoritatile turce au arestat sau cautau peste 250 de persoane suspectate ca ar avea legatura cu predicatorul Fethullah Gulen, acuzat de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan de orchestrarea tentativei de puci in 2016, acuzatie pe care acesta o neaga, informeaza AFP preluata de Agerpres. In…

- Autoritatile franceze iau in calcul decretarea starii de urgenta dupa protestele violente de la Paris. Presedintele Macron a convocat o reuniune de urgenta la Palatul Elysee. Sambata, peste 100 de persoane au fost ranite si aproape 300 arestate in urma violentelor.

- La data de 19 noiembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au identificat un barbat, in varsta de 31 de ani, din Constanta, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile germane, informeaza IPJ…

- Persoane necunoscute au aruncat joi cu cocktailuri Molotov asupra unei biserici emblematice din Kiev, in contextul tensiunilor religioase actuale cu Rusia privind recunoasterea unei Biserici Ortodoxe independente de tutela Moscovei, fara a produce daune semnificative, au anuntat Biserica Ucraineana…

- Autoritatile americane au informat ca suspectul in cazul atacului armat dintr-un bar din California a murit, scrie BBC.Conform presei, in interiorul barului se aflau cel putin 200 de persoane care participau la o seara de muzica country. Imaginile difuzate la televiziunile locale arata persoane…

- Jandarmul este subofiter operativ la Detasamentul Antiterorist din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, iar in timpul liber este presedinte si antrenor la Club Sportiv Sentoky, in cadrul caruia antreneaza o grupa din care fac parte persoane cu dizabilitati, nevazatori sau persoane cu sindromul…