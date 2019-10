Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul mixt Iulius Town, cel mai mare pol de business și de shopping din vestul țarii, a fost inaugurat, vineri, la Timișoara, in urma unei investiții de 327 milioane de euro, la care se adauga inca 115 milioane de euro pentru construirea celei mai inalte cladiri din Romania. Proiectul mixt Iulius…

- Ziua de 20 august 2019 va fi una cu vreme calduroasa in toata țara, iar disconfortul termic va fi accentuat. Potrivit meteorologilor, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii. In vestul si sud-vestul țarii se va instala canicula, iar dupa- amiaza disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile…

- Accident rutier in lanț pe un drum intens circulat din vestul țarii. Mai multe autoturisme au fost distruse in urma unei coliziuni in care au fost implicate 15 persoane, doua dintre ele fiind ranite. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeanu Zimandu Nou, pe DN79, pe sensul de mers Oradea – Arad.…

- Țigari de contrabanda, in valoare de circa 800.000 de euro, au fost confiscate dintr-un depozit descoperit de polițiști pe o strada din municipiul Arad. Anchetatorii continua cercetarile pentru a indentifica ... The post Țigari de aproape un milion de euro, confiscate in vestul țarii appeared first…

- O femeie in varsta de circa 44 de ani a murit, luni seara, dupa ce a fost lovita de tren, pe magistrala de cale ferata Arad-București, in județul Arad, primele informații aratand ca ar fi vorba despre o sinucidere. The post A murit intr-un mod cumplit. Femeie lovita de tren in vestul țarii appeared…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata, 13 iulie, o informare meteorologica, prin care se prognozeaza trei zile cu ploi torentiale si vijelii. Intervalul de valabilitate este cuprins intre 13 iulie, ora 13:00 si 15 iulie, ora 21:00. “In intervalul menționat instabilitatea atmosferica…

- Sfarsitul acestei saptamani ofera iubitorilor de reconstituiri istorice o noua editie a festivalului „Dac-Fest – „Sub semnul Lupului”, care se va desfasura intre 12 si 14 iulie pe platorul de la Magura Uroiului din Simeria. Deschiderea oficiala a celei de-a X-a editii a festivalului, organizat de Muzeul…