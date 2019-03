Peşte neobişnuit, descoperit pe plajă Aparitia acestui peste - un exemplar de mola tecta, o varietate de peste-luna - pe o plaja din emisfera nordica i-a intrigat pe oamenii de stiinta, care au incercat sa gaseasca raspunsuri despre cum ar fi putut ajunge acesta atat de departe de habitatul sau natural. Neobisnuita creatura a fost descoperita de un stagiar al Universitatii din California pe o plaja a rezervatiei naturale Coal Oil Point, fiind nevoie de cateva zile pentru ca specialistii sa poata identifica pestele - in conditiile in care primul exemplar de mola tecta a fost descoperit abia in 2014. Cercetatorii, șocați , șocați Marianne… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

