- Mai bine de jumatate dintre tinerii romani (53%) cu varste intre 18 și 25 de ani iau in calcul deschiderea propriei afaceri, potrivit unui studiu Ipsos MORI contractat de catre International Personal Finance, grup britanic care opereaza Provident Financial Romania si realizat in 7 tari din portofoliul…

- Aceste rezultate ii indica pe tinerii romani din Generatia Z - cei nascuti in perioada dintre mijlocul anilor 1990 si inceputul anilor 2000 - drept cei mai optimisti tineri fata de propria situatie financiara, comparativ cu alti tineri europeni participanti la chestionar. Astfel, doar 33% din tinerii…

- Tinerii din Generatia Z se gandesc deja la un viitor stabil si la un acoperis deasupra capului. Astfel, 13% dintre tinerii romani cu varste intre 18 si 25 de ani au, in prezent, o ipoteca, in timp ce procentul celor care iau in calcul un credit ipotecar in urmatorul an se dubleaza (26%). Femeile au…

- Tinerii din Generatia Z se gandesc deja la un viitor stabil si la un acoperis deasupra capului. Astfel, 13% dintre tinerii romani cu varste intre 18 si 25 de ani au, in prezent, o ipoteca, in timp ce procentul celor care iau in calcul un credit ipotecar in urmatorul an se dubleaza (26%).…

- Moldovenii care locuiesc in Bulgaria, Portugalia, Romania , Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania și Germania vor ramane fara pensii din Moldova, daca nu prezinta Casei Naționale de Asigurari Sociale un document important. Despre ce este vorba?

- Romania si-a pastrat pozitia in clasamentul celor mai competitive economii din lume in 2019, clasandu-se pe locul 49 din 63 de tari, potrivit celei de-a 30-a editii a raportului Institutului pentru Management si Dezvoltare (IMD) din Lausanne (Elvetia). Astfel, Romania se situeaza in fata…

- Romania este a cincea cea mai atractiva piata de productie din Europa si ocupa locul 12 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing Risk Index 2019, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield.Cushman & Wakefield a analizat 48 de tari din regiunile EMEA,…