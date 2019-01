Stiri pe aceeasi tema

- Producția de cafea este pusa, pentru intaia oara in istorie, in pericol. Un nou studiu dezvaluie ca 60% dintre plantele producatoare de cafea sunt in pericol de dispariție, inclusiv varietatea care produce cele mai multe dintre boabele de cafea din lume, Arabica, relateaza The Telegraph .

- Dependența de facebook este la fel de periculoasa ca și dependența de droguri, arata un studiu citat de Bloomberg. Cercetatorii au gasit o legatura intre utilizarea excesiva a social media si comportamentul dependentilor de droguri. Un experiment condus de cercetatori americani arata ca oamenii dependenti…

- Cercetatorii scotieni au descoperit o anumita diferenta genetica la oamenii care manifesta o mai mare compasiune fata de animale si au avansat teoria potrivit careia empatia acestor persoane ar putea fi inscriptionata in ADN-ul lor, informeaza joi Press Association. Acea diferenta a fost remarcata intr-o…

- Cercetatori de la Universitatea Bristol din Marea Britanie au realizat un studiu care i-a ajutat sa inteleaga mai bine modul in care pasarile au evoluat pentru a avea penaje colorate, informeaza luni Press Association. Iridescenta este responsabila pentru existenta unora dintre cele mai…

- Femeile care sunt in cea mai buna forma fizica dimineata prezinta un risc mai mic de a dezvolta cancer de san in comparatie cu cele care sunt mai active seara, conform rezultatelor unui studiu realizat in Marea Britanie, citat de Press Association.Cercetatorii care au identificat asocierea…

- Mii de copii din Marea Britanie sunt supusi anual in mod ''inutil'' interventiilor chirurgicale de indepartare a amigdalelor, sugereaza un studiu efectuat recent in aceasta tara, citat de Press Association. Cercetatorii britanici sustin ca sapte din opt copii carora le…

- Tehnicile matematice inventate de Alan Turing, savantul britanic care a descifrat codurile de comunicare naziste in Al Doilea Razboi Mondial, ar putea contribui la dezvoltarea unor teste medicale mai eficiente, ce vor permite diagnosticarea timpurie a cancerului si a altor maladii, potrivit unor experti…