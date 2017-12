Stiri pe aceeasi tema

- N-ai fi zis! Aproape jumatate dintre romanii cu studii superioare spun ca nu isi pun Internet pe computerele de acasa pe motiv ca nu il considera util sau interesant. Mai mult, peste jumatate dintre absolventii de facultate spun ca lipsa indemanarii ii impiedica sa lucreze de acasa pe Internet. Asta…

- Mai mult de jumatate dintre angajații romani ar fi dispuși sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care sa le ofere mai mult timp liber, in contextul in care Romania trece printr-o criza pe piata muncii, este concluzia unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock…

- Un loc de munca mai prost platit, dar cu mai mult timp liber, ar fi o oferta acceptata de 55% din romani, in contextul in care Romania trece printr-o criza pe piata muncii, potrivit unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock Market Research.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Copilului și Adopție (A.N.P.C.A.) dar și mai mulți psihologi susțin, intr-un studiu, ca 9 din 10 parinti isi bat copiii in Romania. Este realitatea cruda dezvaluita de un studiu realizat la nivel national. Peste jumatate dintre adulti considera ca violenta este…

- La sfarsit de minivacanta, viscolul a lovit in plin Romania! Ninge necontenit in aproape jumatate de tara, iar vantul sufla chiar si cu 100 km/h. Si temperaturile au scazut brusc. In zonele montane, valorile resimtite sunt si de minus 20 de grade.

- Principalele rezultate ale cercetarii sociologice Romania 100 Studiul realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie – IRES, la comanda Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, a evidentiat faptul ca Centenarul Marii Uniri este un eveniment asteptat la nivelul opiniei publice. 88-…

- Un studiu realizat pentru ARPIM arata ca romanii trebuie sa aștepte și 43 de luni ca sa aiba medicamente de ultima generație, iar din cele 156 medicamente inovatoare aprobate in Europa, in Romania doar 20 au fost introduse pe lista de compensate sau gratuite.Citeste si: Inspectorii Guvernului…

- Monologul Stelei Popescu din Las Fierbinți a creat isterie in mediul virtual. Indragita actrița a prezentat o radiografie dura, dar cat se poate de reala, a sistemului educațional din Romania, din perspectiva unei directoare de liceu, in cadrul serialului “Las Fierbinți”. “Toți profesorii pleaca la…

- Conform celui mai recent raport de date statistice al ANCOM privind piața de comunicații electronice din Romania, in prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fața de prima jumatate a anului 2016, de la 71 mii TB la 145 mii TB.

- Aproape jumatate (49,2%) dintre copiii din Romania erau expuși, anul trecut, riscului saraciei și excluziunii sociale, cel mai inalt procent din randul statelor membre ale Uniunii Europene, și aproape dublu fața de media de 26,4% inregistrata la nivelul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- Mai mult de jumatate dintre copiii din Romania nu frecventeaza invatamantul prescolar, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). „Potrivit unui studiu al Organizatiei Salvati Copiii, in Romania unul din doi copii este expus riscului de saracie, fapt care se…

- Tineretul Național Liberal constata ca Romania a involuat semnficativ in ultimul an și ca viteza regresului politic, instituțional și democratic este in creștere. Promisiunile nu mai sunt onorate, activititatea de legiferare nu mai genereaza claritate și certitudine, ci panica și haos, iar Guvernul…

- Mara Mares, Președintele Tineretului Național Liberal: Invitam alaturi de noi toți tinerii care simt ca Romania merge intr-o direcție greșita. PSD ne pune in pericol viitorul! Tineretul Național Liberal constata ca Romania a involuat semnficativ in ultimul an și ca viteza regresului politic, instituțional…

- Salariatii nu renunta la tichetele de masa. Potrivit unui studiu realizat de GfK, tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare cu popularitate ridicata in randul angajaților, angajatorilor și comercianților parteneri care le accepta la plata. Intre acestea, tichetele de masa și tichetele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”. Va prezentam comunicatul Administratiei Prezidentiale: “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minuțios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat, pentru AGERPRES, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania și Bulgaria.Citeste si: Sotul unei…

- O treime din populația Romaniei fumeaza, cei mai mulți dintre ei avand varsta cuprinsa intre 26 și 35 de ani, au studii superioare, venituri mari și locuiesc in mediul urban, arata un studiu realizat, anul acesta, in Romania, la solicitarea Initiativei 2035 fara Tutun. Mai mult de atat, potrivit aceluiasi…

- Conform unui sondaj intern al APAH-RO, crește, in fiecare an, numarul pacientilor cu hepatita Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a realizat un sondaj, in randurile membrilor, cu ocazia celei de-a IX-a editii a Conferintei Nationale, organizata in perioada 03-04 noiembrie,…

- Cristina Ich a facut public un mesaj dur la adresa "Don Juanilor" de Bucuresti care isi petrec noptile prin cluburi exclusiviste, unde beau sampanie scumpa si in boxe se aud versurile imnului tarii noastre, iar ei nu le stiu. Angelina Jolie de Romania, cum mai este cunoscuta, a fost inspirata de un…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) a solicitat ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, realizarea unei evaluari a neregulilor și intarzierilor la nivelul fiecarei Autoritați de Management in vederea identificarii cauzelor absorbției extrem de slabe a fondurilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a indemnat pe liberali, joi, la Deva, sa respinga in corpore pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern. El a numit coalitia PSD-ALDE un clan primitiv care, de noua luni, a pus mana pe Romania. „In privinta pachetului de masuri fiscale, eu va propun ca Partidul…

- Noul ministru al Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene, Paul Stanescu, a declarat, sambata, la Slatina, ca Darius Valcov este consilier al vicepremierului fara portofoliu, Marcel Ciolacu. „Darius Valcov este consilier la Guvern si m-am intalnit de foarte multe ori cu el acolo. Este…

- Președintele Zeman roaga instanțele de judecata sa se pronunțe mai repede și spune ca il va grația chiar daca va fi condamnat, fiindca Babis a fost ales de popor și trebuie sa guverneze. Klaus Iohannis ar putea lua lecții de la președintele Cehiei. ”Cred ca 60% din electoratul PSD…

- Strategia retailerilor trebuie sa fie bine adaptata la comportamentul consumatorului, instrumentele tehnologice nu mai sunt ceva din filmele Science Fiction, iar diferentierea va fi facuta nu de pret, ci de gandirea “out of the box”, considera Catalin Dobre, CCO McCann Bucharest si Mihai…

- Romania TV a precizat, pe surse, ca PSD ii va oferi conducerea ANCOM fostului premier Sorin Grindeanu. De altfel, Sorin Grindeanu activeaza in domeniul comunicațiilor el fiind și ministrul Comunicațiilor in guvernul Ponta. In cursul acestei zile, președintele Autoritatii Nationale pentru Administrare…

- Doar unul din patru romani mai crede ca lucrurile merg in directia buna in Romania, in scadere cu 7 puncte procentuale fata de martie 2017, arata eurobarometrul realizat de Institutul Kantar la comanda Parlamentului European. Dupa Germania (-9), Romania inregistreaza cea mai mare scadere a increderii…

- Meteorologii se asteapta ca, in perioada urmatoare, Romania sa se confrunte cu fenomene meteo extreme, ceea ce inseamna o racire brusca a vremii si precipitatii abundente, inclusiv sub forma de ninsoare. In cadrul unei transmisiuni in direct , meteorologul ANM, Mihai Timu, a declarat pentru Libertatea.ro…

- Conform studiului „Evoluția afacerilor în 2017” lansat azi de Valoria, în a doua jumatate a anului companiile au operat ajustari semnificative la valorile previzionate anterior pentru cifra de afaceri, profitul, numarul de angajați, nivelul salariilor și al investițiilor…

- Peste jumatate dintre romanii plecați in strainatate iși doresc sa se intoarca acasa și sa investeasca in Romania, releva un studiu realizat de Open-I Research. Cei mai interesați de revenirea in țara sunt romanii din Italia și Marea Britanie la polul opus fiind cei din Germania și Statele Unite. 56%…

- Se prezuma ca stresul poate fi unul dintre principalii factori declansatori ai celulelor cancerigene in corpul nostru, iar riscul poate fi redus prin tehnici si meditatii de relaxare. Printre altele, este demonstrat stiintific ca yoga este una dintre cele mai benefice modalitati prin care putem detensiona,…

- Burlacul Andrei Andrei a plans in ziua nunții lui, atunci cand și-a vazut soția imbracata in rochia de mireasa. Cei doi și-au unit destinele pe o plaja din Africa. Burlacul Andrei Andrei a trait emoții mari in ziua in care s-a casatorit cu Flory . Cei doi vor face o nunta și in Romania, cel mai probabil…

- Aproximativ 80% dintre romanii care locuiesc in țara și care lucreaza in strainatate și-au planificat concediul in țara, 30% dintre ei alegand o vacanța in luna septembrie, conform unui studiu realizat de un portal de rezervari online, remisa vineri AGERPRES. Prețurile mai accesibile…

- Presedintele Societatii Romane de Stiinte Matematice, profesorul Radu Gologan, spune ca 80% din olimpicii internationali, care au obtinut medalii de aur, argin si bronz pentru tara noastra la competitiile internationale, au plecat in strainatate. „Dintre fostii olimpici international, deci cei cu medalii,…

- Afacerile a peste 340.000 de firme din Romania, reprezentand 40% din numarul total al persoanelor juridice inregistrate, vor fi influențate semnificativ de noile reglementari europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal, arata rezultatele unui studiu de specialitate, publicat miercuri.…

- Imprumuturile bancare catre sectorul privat din Romania au ajuns, in 2016, la un nivel mai mic cu 26% fața de nivelul inregistrat inainte de criza financiara, impiedicand revenirea la creșterea economica, dezvaluie un nou studiu de specialitate, publicat miercuri o rețea internaționala de consultanța…

- Joi este termenul limita pana la care Google trebuie sa se supuna deciziei UE in ceea ce priveste tratamentul pe care il aplica motorul de cautare site-urilor de cumparaturi cu care se afla in competitie, potrivit surselor citate de Bloomberg. Google va introduce un panou pentru reclame…

- Violeta Stoica Inca de la inceputul anilor ’60 ai secolului trecut, Ploieștiul a beneficiat de rețele de transport centralizat al energiei termice. Realizat și pus in funcțiune pe bucați inca din 1963, sistemul centralizat de furnizare a agentului termic pentru ploieștenii care locuiesc la bloc și pentru…

- Profesorul universitar Radu Gologan, președintele Societații de Științe Matematice din Romania, crede ca manualul unic ar provoca un regres invațamantului. "Mi se pare în primul rând o hotarâre pripita și cred ca nu ar fi binevenita. În primul rând…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a susținut, duminica seara, ca prin punerea sub acuzare a miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb în „dosarul Belina”, DNA încearca o „lovitura de stat”, darâmarea Cabinetului si a coalitiei de guvernare,…