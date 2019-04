Peste jumatate dintre angajatori vor acorda prime de Paste

Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre angajatori (55%) vor acorda in acest an prime sau beneficii salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste, iar aproape jumatate dintre acestia spun ca valoarea va fi de pana la 150 de lei, arata un sondaj realizat de platforma BestJobs si publicat marti.

- Un procent destul de mare dintre angajatorii din România, aproape o treime, anunța ca nu vor acorda prime de Paște în acest an, iar alți 12% nu s-au hotarât înca ce vor face.

- Tichetele cadou oferite de Paste sunt scutite integral de impozitul pe venit si de contributii sociale, in limita a 150 de lei pentru fiecare angajat si fiecarui copil minor al acestuia. De exemplu, un angajat care are 2 copii minori poate primi de la angajator tichete cadou in valoare de…

- Ministerul Muncii anunța ca ziua de marți, 30 aprilie, va fi libera pentru angajații din sectorul public, in urma deciziei de vineri adoptata in ședința de Guvern. Decizia a fost adoptata deoarece ziua de miercuri, 1 mai, este declarata nelucratoare, conform Codului Muncii.Citește și: Sondaj…

- Doi din cinci angajati romani iau in calcul schimbarea locului de munca in acest an, nemultumiti de situatia lor profesionala, iar 10% dintre acestia se gandesc sa isi caute de lucru in afara tarii, releva un sondaj realizat de una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania,…