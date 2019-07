Peste jumătate din pensiile de stat din Germania sunt sub 900 de euro Guvernul a subliniat totusi ca acest nivel al pensiilor nu reflecta intreg venitul mediu al pensionarilor si situatia lor, se mentioneaza in raspunsul obtinut de deputata Sabine Zimmerman, membra a partidului Die Linke, care a fost consultat de dpa. Anul trecut, 51,4% dintre pensii erau de sub 900 de euro pe luna, situatie in care se afla 9,4 milioane de persoane. O proportie de 58,6% dintre pensii erau sub 1.000 de euro anul trecut, iar 70,8% sub 1.200 de euro. Analizand venitul total, raportul din 2018 privind pensiile informeaza ca gospodariile de doua persoane cu o persoana la pensie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile angajatilor germani au crescut anul trecut cu 3%, in urma majorarii salariilor si a cresterii numarului de muncitori calificati, care in general au salarii mai mari, se arata intr-un raport publicat...

- USR a ironizat anuntul ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, privind impozitarea pensiilor speciale, aratand ca jumatate dintre ele vor ramane intacte. "Cu un ochi la gaura uriașa din bugetul de stat și cu celalalt la viitoarele alegeri, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a vorbit…

- Reprezentanții USR au transmis ca, în încercarea de a acoperi „gaura uriașa la bugetul de stat”, ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici nu a menționat ca taxa de solidaritate, aplicata la un prag de 10.000 de lei, va viza maximum jumatate din pensiile speciale, iar celelalte…

- Florin Iordache a declarat ca PSD și Guvernul nu vor desființa Secția Speciala pentru investigarea magistraților, deși in raportul GRECO autoritaților li s-a recomandat sa renunțe la aceasta pe motiv ca este „o anomalie a cadrului instituțional existent”. De asemenea, vicecepreședintele Camerei Deputaților…

- Romania, retrogradata pe lista de supraveghere de nivelul 2 in raportul Departamentului de Stat privind traficul de persoane; Guvernul roman nu indeplineste standardele minime in vederea eradicarii traficului de persoane; recomandari.

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,18 milioane persoane, in primul trimestru din 2019, in scadere cu 17.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara s-a ridicat la 1.227 lei, in crestere cu 0,3%, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica. Numarul mediu…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,18 milioane persoane, in primul trimestru din 2019, in scadere cu 17.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara s-a ridicat la 1.227 lei, in crestere cu 0,3%, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica. Numarul mediu…

- O cafenea din orașul german Oberursel a fost jefuita de cinci persoane înarmate cu o mitraliera. Grupul a atacat clienții cu spray lacrimogen înainte de a fura 8.000 de euro, relateaza Deutsche Welle. Poliția din Germania a spus ca cinci persoane mascate înarmate cu o mitraliera…