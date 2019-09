Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea cumparatorilor romani de masini uzate se limiteaza la verificarea kilometrajului si daca acesta se confirma nu trec mai departe la verificari tehnice sau de daunalitate, scrie news.ro. Din aceasta cauza, vanzarea unei masini cu o dauna majora ascunsa dar cu kilometri reali se poate face…

- Compania Raitar iși desfașoara activitatea de aproape 30 de ani, in aceasta perioada reușind sa devina o firma dinamica și inovatoare pe piața produselor din carne. In aceasta perioada de activitate firma a reușit deschiderea unei rețele de magazine proprii in numar de 22. Rețeaua de ...

- In ultimii ani, sunt mulți cei care cauta case de vanzare in Iași. Capitala Moldovei se afla in continua dezvoltare, atat economica, precum și demografica. Pentru ca și oferta este in creștere, sunt tot mai numeroși și cei care doresc sa achiziționeze. Cam o treime dintre romani doresc sa locuiasca…

- Angajații Companiei de Apa se vor muta, din toamna, intr-un sediu nou și modern, care a fost transformat dintr-un vechi hotel. Actualul sediu, aflat langa Piața Centrala, a fost scos deja la licitație, dar prețul mare a facut ca la prima strigare sa nu apara nici un cumparator. Noua casa a costat, pana…

- Medicover, companie internaționala de servicii de sanatate și diagnostic listata la Bursa din Stockholm – NASDAQ Stockholm - a prezentat raportul interimar pentru prima jumatate a anului. Compania a inregistrat o creștere a veniturilor globale de 24,6% fața de perioada similara a anului anterior, ajungand…

- Compania a anuntat ca propriile investigatii au descoperit ca in anumite cazuri rare galeria de admisie din plastic a motorului diesel se poate topi si deforma. Masinile rechemate au fost produse intre 2014 si 2019 si au un motor diesel de 2 litri, in patru cilindri. Modelele afectate…

- Volvo a publicat raportul vanzarilor pe prima jumatate a anului. Conform acestuia, in primele șase luni ale anului, suedezii au comercializat 340.286 de mașini la nivel global, in creștere cu 7.3% comparativ cu perioada similara din 2018. Mai mult decat atat, apetitul pieței pentru modelele din segmentul…

- Conglomeratul industrial american Eaton, care utilizeaza baterii second-hand ale vehiculelor electrice Nissan pentru alimentarea cu energie electrica a unor cladiri, negociaza cu pana la sase stadioane din Europa pentru a le furniza energie de acest tip, a declarat un reprezentant al companiei, citat…