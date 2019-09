Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii vinovati de "atacuri rau intentionate" impotriva Chinei "nu sunt bineveniti", a avertizat vineri Beijingul, in timp ce un reporter al Wall Street Journal care a scris un articol despre un var al presedintelui chinez urma sa fie expulzat, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat la summitul G7 de la Biarritz ca a avut indoieli legate de escaladarea razboiului comercial cu China, referindu-se la faptul ca ar fi vrut sa majoreze tarifele si mai mult, a precizat Casa Alba. Trump, care a anunţat săptămâna trecută…

- Premierul canadian Justin Trudeau a avertizat miercuri ca tara sa ''nu va ceda'' in fata Chinei, in timp ce cele doua tari trec printr-o criza diplomatica grava de la arestarea directoarei financiare a companiei chineze Huawei, la inceputul lui decembrie, la Vancouver, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- China a concentrat forte de ordine la cativa kilometri de frontiera Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, in timp ce presedintele american Donald Trump a invitat Beijingul sa actioneze "cu umanitate" fata de manifestatiile din fosta colonie britanica, informeaza AFP. "Beijingul nu va ramane cu…

- Beijingul a denuntat cu fermitate luni atacul comis cu o zi inainte asupra Biroului de legatura al guvernului central din Hong Kong de catre manifestanti antiguvernamentali, invocand acte "absolut intolerabile" si cerand "pedepsirea vinovatilor", relateaza AFP. Fosta colonie britanica,…

- Cifra anuntata luni de Biroul national de statistica este in linie cu estimarile analistilor care sustin ca autoritatile de la Beijing trebuie sa faca mai mult pentru a stimula consumul si investitiile precum si pentru a restabili increderea companiilor. Aceasta este cel mai mic avans al PIB…

- Candace Marie Claiborne, in varsta de 63 de ani, care a pledat vinovata, a primit si o amenda de 40.000 dolari.Aflata in serviciul diplomatic american din 1999, ea se afla la post la Beijing si Shanghai cand a intalnit, in 2007, doi agenti ai serviciilor secrete chineze.Ea a primit…

- Expozitia "Picasso, nasterea unui geniu", cea mai mare expozitie cu lucrari ale celebrului pictor spaniol ce a fost prezentata in China, are vernisajul sambata, la Beijing, transmite AFP potrivit Agerpres. Continand mai mult de 100 de opere semnate de Picasso, panze, sculpturi si desene, expozitia…