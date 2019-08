Peste doua tone de tutun vrac, in stare degradata, au fost confiscate de politistii de frontiera din Sectorul Moldova Veche, dintr-un depozit dezafectat de pe raza localitatii cu acelasi nume.

Politistii de frontiera au actionat in baza unei informatii, in timp ce au desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii traficului ilicit cu produse accizabile in zona de competenta. Cu aceasta ocazie a fost descoperita, intr-un depozit pe raza localitatii Moldova Veche, o cantitate mare de tutun vrac, ambalata in cutii de carton desigilate, potrivit unui comunicat de presa al Politiei de…