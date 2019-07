Peste două milioane de turişti, aşteptaţi pe litoral. Vârful sezonului, după 15 iulie "Anul acesta asteptam sa fie un numar record de turisti (...) mai ales pentru ca avem acele vouchere de vacanta, care sunt o infuzie de bani in bugetul personal al turistilor, pentru ca aceste vouchere de vacanta au adus cu 20% mai multi turisti decat ar fi fost fara ele si va fi un an deosebit de bun", a declarat luni, intr-o conferinta de presa, prim-vicepresedintele executiv al FPTR, Dragos Raducan. El a mentionat ca varful sezonului estival va fi dupa 15 iulie, cand gradul de ocupare in statiunile litoralului va ajunge la 95%, pana in prezent existand o scadere a vanzarilor, ca urmare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

