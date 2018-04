Stiri pe aceeasi tema

- Hai sa recunoaștem: numarul deceselor cauzate de gripa in Romania CREȘTE ALARMANT. Dovada, informațiile reprezentanților CNSCBT. Cu toate acestea, NU SE DECLARA, in mod OFICIAL, EPIDEMIE. Read More...

- Gripa continua sa faca ravagii. Alte doua persoane au murit din pricina ei, informeaza Agerpres. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns, astfel, la 109, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua persoane care au murit din cauza…

- Numarul virozelor este in continua crestere. Peste 1.600 de cazuri de infectii virale acute s-au inregistrat doar saptamana trecuta, cu 30 la suta mai multe fata de perioada 5-11 martie.Cifra este si cu 74 de procente mai mare decat in aceeasi saptamana din 2017.

- Prahova apare in continuare in statisticile autoritaților din sanatate, cu numeroase cazuri de gripa, pneumonie și infecții acute ale cailor respiratorii superioare. Numai in perioada 5-11 martie, aceste afecțiuni au bagat in spital 315 persoane.

- La ora actuala avem 25 de cazuri de gripa în județul Cluj, dintre care am avut 2 decese la persoane vârstnice neprotejate cu afecțiuni oncologice și cronice pulmonare și cardiace. Cazurile au fost confirmate de București. Restul cazurilor au fost confirmate prin diagnostic clinic și prin…

- In contextul numarului tot mai mare al cazurilor de gripa inregistrate in aceasta perioada la nivel national si a deceselor provocate de aceasta, Directia de Sanatate Publica Prahova informeaza: In saptamana 5-11 februarie s-au inregistrat, la nivelul judetului Prahova, urmatoarele cazuri: 5.725 cazuri…

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineața, de la Institutul Național de Boli Infecțioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica, este vorba despre un adult și 3 copii de 2, 5 și…

- Presedintele Tribunalului Mures, Veronica Szasz, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca in cursul anului trecut s-au inregistrat 8.655 dosare, ceea ce a insemnat o crestere semnificativa a numarului de dosare pe instanta, comparativ cu anul 2016, ajungandu-se la 1.759 de dosare pe instanta.…