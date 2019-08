Peste CINCI MII de focșăneni sunt executați silit de Primărie Primaria Focșani executa silit peste cinci mii de locuitori ai municipiului pentru datoriile acumulate la bugetul local. Pe lista se afla focșaneni care locuiesc in toate cartierele municipiului. Lista de 139 de pagini conține numele focșanenilor pentru care au fost emise titluri executorii și a fost deja prezentata pe pagina de internet a municipalitații și […] Articolul Peste CINCI MII de focșaneni sunt executați silit de Primarie apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

