Peste alb cu legume la cuptor Mod de preparare Peste alb cu legume la cuptor Cuptorul se incalzeste inainte Fileurile de peste se pun fiecare in cate un patratel de folie aluminiu( folia trebuie sa fie suficienta cat sa acopere bucata de peste), se adauga in cantitati egale pe fiecare fileu in parte, cepa taiata marunt, rosii tocate, usturoi, masline maruntite, zeama de lamaie, sare, piper. Se inchide ermetic folia de aluminiu si se da la cuptor 20 minute. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Omleta cu ceapa si carnati Se caleste ceapa taiata marunt in ulei, dupa care se pun carnatii taiati in cubulete. Se lasa pana se prajesc uniform. Se pun ouale care se bat in prealabil. Se condimenteaza cu sare si piper. Pofta buna! Ingredientele…

- Mod de preparare Paine cu masline Facem o maia din drojdie, 3 linguri de faina si putina apa calduta pe care o lasam sa cresca la cald pana isi dubleaza volumul. Adaugam faina, apa calduta, uleiul si un praf de sare si framantam un aluat pe care il punem la crescut pana isi dubleaza volumul.Impartim…

- Omleta cu branza Mod de preparare Ouale se bat intr-un castronel, cu furculita sau, daca sunt mai multe, cu telul. Se toarna uleiul intr-o tigaie. Se adauga untul si se topeste.In oua se amesteca branza rasa, apoi compozitia de omleta se toarna imediat peste uleiul fierbinte. Se…

- Eu prepar in vasul yena cu capac.Se unge vasul yena cu unt apoi se pune cartoful taiat in patru, pieptul de pui taiat cuburi, deasupra, morcovul taiat rondele, ardeiul taiat fasii, dupa care se aduga un pic de sare si se picura putina apa.Se pune capacul vasului si se da la cuptor…

- Ciorba de burta cu os de vita Mod de preparare Ciorba de burta cu os de vita Intr-o oala mare cu apa se pune la fiert osul de vita cu putina sare. Se lasa sa fiarba bine si se adauga legumele curatate de coaja, dar intregi. Se lasa la fiert pana ce zeama se albeste. Se scoat…

- Ficateii de pui se spala in apa rece, se scurg bine apoi se maruntesc cu un cutit si se pun la prajit in putin ulei de masline (se lasa atat cat sa-si schimbe culoarea), se condimenteaza si se lasa putin la racit, alaturi in alta tigaie se calesc in putin ulei ciupercile curatate si taiate in bucati…

- Maruntaiele si carnea de miel se spala, se taie cuburi si apoi se dau prin robot / masina de tocat carne. Compozitia o punem intr-un catron mai mare peste care adaugam ceapa verde, mararul, patrunjelul (toate tocate marunt), 4 oua batute bine, si condimentam cu sare, piper si condimente pentru drob.…

- Mod de preparare Waffles cu inghetata de afine Se mixeaza bine ouale impreuna cu un praf de sare, apoi se adauga pe rand zaharul, vanilia, uleiul, laptele, amoniacul si la sfarsit faina. Se ia cate o lingurita din compozitie, si se pune in presa dupa care se coc aproximativ 5 minute. Se…