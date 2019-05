Peste 94.600 de persoane, angajate prin intermediul ANOFM, în primele patru luni ale anului Potrivit unui comunicat al ANOFM, din totalul persoanelor ocupate pana la data de 30 aprilie 2019, 40.578 au peste 45 de ani, 22.547 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 17.876 au intre 25 si 35 de ani, iar 13.638 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 8.583 tineri NEET). Cele mai multe persoane incadrate sunt de sex masculin (54.779), numarul femeilor fiind de 39.860. In functie de rezidenta, 49.759 persoane angajate in perioada de referinta provin din mediul urban, iar 44.880 persoane sunt din mediul rural. Nivelul de pregatire al persoanelor pentru care a fost identificat un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

