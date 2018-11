Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio – „RadiRo” – ediția a IV-a -, eveniment produs de Radio Romania, a inceput ieri, 18 noiembrie 2018. Orchestra Simfonica a Radiodifuziunii Germane din Leipzig a susținut cel de-al doilea concert din cadrul ediției a IV-a a Festivalului Internațional al Orchestrelor…

- Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio – „RadiRo” – ediția a IV-a -, eveniment produs de Radio Romania, a inceput ieri, 18 noiembrie 2018. Primul concert a fost sustinut de Orchestra Nationala Radio, cu dirijorul Jean-Claude Casadesus si pianistul Javier Perianes – solist. Programul de la Sala…

- Cea de-a patra editie a Festivalului International al Orchestrelor Radio, "RadiRo", aduce in acest an la Bucuresti orchestre europene de prestigiu din Germania, Marea Britanie, Elvetia, Irlanda si Danemarca.

- Filarmonica de Stat Oradea va sustine miercuri un concert la Debretin, in baza unui parteneriat cultural cu Filarmonica Kodaly. In Centrul Kolcsey se va prezenta acelasi program care va fi oferit si oradenilor joi, de la ora 19, in sala „Enescu-Bartok”. Filarmonica Kodaly va sustine un concert…

- Festivalul International al Orchestrelor Radio – RadiRo (18 - 25 noiembrie) debuteaza cu Orchestra Nationala Radio (duminica, ora. 19.00), ansamblu ce implineste in acest an 90 de ani, cu Rapsodia nr. 1 semnata de Enescu si un atractiv program francez Ravel/Debussy.

- In foaierul central al Salii Radio (Str. General Berthelot, Nr. 60-64) va avea loc CONFERINȚA DE PRESA dedicata celei de-a a IV-a ediții a Festivalului Internațional al Orchestrelor Radio - RadiRo (18-25 noiembrie 2018). Unicul festival din lume dedicat orchestrelor radio, RadiRo este un eveniment organizat…

- Cea de-a patra editie a „RadiRo”, Festivalul International al Orchestrelor Radio, un eveniment produs si organizat de Radio Romania, si prezentat o data la 2 ani, se va desfasura intre 18 si 25 noiembrie si va aduce in fata publicului din Romania cateva dintre cele mai prestigioase orchestre europene.

- Orchestre europene ca BBC Philharmonic Orchestra (Marea Britanie) sau Orchestra Simfonica a Radiodifuziunii MDR din Leipzig (Germania), cea mai veche orchestra radio europeana vor participa la Festivalul International al Orchestrelor Radio, RadiRo. In cadrul festivalului, sunt invitati dirijori si solisti…