Cu atatea variante disponibile, gasirea unui fond de ten potrivit pare o operatiune ce se aseamana cu gasirea acului in carul cu fan. Datele o demonstreza: 94% dintre femei folosesc o nuanta nepotrivita a fondului de ten. Un expert in machiaj a dezvaluit care sunt lucrurile de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi un fond de ten, dar si cum obtii un look natural.