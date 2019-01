Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba (DGASPC) informeaza persoanele cu certificat de incadrare in grad de handicap de pe raza județului Alba ca, incepand din luna ianuarie 2019, achitarea indemnizațiilor și tuturor plaților catre persoanele care se incadreaza intr-un grad…

- Suma totala platita in noiembrie 2018 de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) s-a ridicat la 50,41 milioane de lei, valoarea medie fiind de 268,34 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

- La peste 6,5 milioane de lei se ridica valoarea despagubirilor platite pentru 2.389 de exploatatii dintr-un total de 2.500. In judetul Ialomita, pana pe 20 decembrie, se inregistrasera 125 focare de pesta in gospodariile populatiei si 35 de cazuri la mistreti.

- Primaria Capitalei va semna un acord de prestari servicii de asistența tehnica din partea Bancii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care presupune plata din partea Municipalitații a sumei de 3,9 milioane de euro. Primaria va primi asistența pentru dezvoltarea urbana, scrie Mediafax.„In…

- Milioane de romani sunt vizați de ultimul anunț al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF)! Fiscul a dat strigarea și ii „cheama la masa” pe toți contribuabilii.Potrivit ANAF, toți romanii care vor face asta pana la 15 decembrie vor beneficia de... Citește AICI ce ANUNȚ a facut Agenția Naționala…

- Anii 2000 au fost marcati de miscari masive de populatii care au fugit din calea conflictelor, a saraciei sau persecutiilor. Iata o parte dintre aceste deplasari, rezumate de France Presse. Siria Conflictul din Siria, declansat de reprimarea sangeroasa a unor manifestatii pentru democratie, s-a soldat…

- Programul Alimentar Mondial (PAM) intentioneaza sa-si dubleze asistenta destinata Yemenului, unde are in vedere sa acorde ajutor unui numar de pana la 14 milioane de oameni, pentru a "evita o foamete in masa", a anuntat joi agentia ONU, potrivit Reuters, informeaza Agerpres."Yemenul reprezinta…