- Pentru ca Sarbatorile Pascale sa fie celebrate in siguranta, pompierii maramureseni reamintesc tuturor persoanelor implicate in desfasurarea slujbelor religioase din aceasta perioada ca trebuie sa cunoasca si sa aplice urmatoarele masuri de aparare impotriva incendiilor: • accesul credinciosilor in…

- Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care bugetul MAI a fost suplimentat cu 30 de milioane de lei pentru achizitionarea a 550 de autovehicule de catre Politia Romana si Politia de Frontiera, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de Guvern de astazi a…

- Politisti, pompieri si jandarmi actioneaza pentru punerea in aplicare a Planului general de masuri pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica premergator si pe timpul sarbatorilor Pascale, aprobat de ministrul afacerilor interne, Carmen DAN. Acestia sunt zilnic in teren in aceasta perioada…

- Cand se va scrie o istorie a Direcțiunii Poliției și Siguranței Generale (D.P.S.G.), aceasta va evidenția, in mod neindoielnic, cat de puternica a fost aceasta instituție. Exista perioade cand D.P.S.G. a cumulat atribuții azi specifice Poliției, Jandarmeriei, SRI, SPP, SIE, STS! In comparație cu Siguranța,…

- 8000 de polițiști și 300 aparate radar Peste 8.000 de politisti vor actiona, zilnic, in perioada 31 martie - 2 aprilie, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, cu peste 300 de aparate radar in intreaga tara, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Politistii vor actiona cu peste…

- Peste 8.000 de politisti vor actiona, zilnic, in perioada 31 martie - 2 aprilie, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, cu peste 300 de aparate radar in intreaga tara, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

- Filmari pentru productia „Morometii 2”, regizata de Stere Gulea, vor avea loc sambata si duminica, in centrul Bucurestiului, astfel ca traficul va fi restrictionat, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat luni dimineata ca in prezent nu mai exista vreun drum national sau autostrada cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere.

- Explozibilul care s-a detonat la inceputul acestei saptamani in pragul unui magazin din Capitala, este o grenada de tip sovietic. Declaratiile au fost facute de ministrul de Interne, Alexandru Jizdan.

- Ieri, in cadrul unei ceremonii desfasurate cu prilejul aniversarii a 196 de ani de atestare documentara a Politiei Romane, ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Dan si inspectorul general al Politiei Romane, chestor principal de politie Alexandru Catalin Ionita, au decernat premiile ,,POLITIST…

- Traficul este ingreunat, joi seara, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, fara a exista victime. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Eforturi ale ANA privind reducerea riscurilor asociate consumului de droguri In contextul parteneriatului activ privind asigurarea tratamentului substitutiv cu metadona pentru persoanele consumatoare de droguri din Centrele de retinere si arestare preventiva de la nivelul municipiului Bucuresti si al…

- Politisti de combaterea criminalitatii organizate din Valcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infractional organizat, ai carei membri ar fi organizat licitatii online in care ar fi oferit fictiv spre vanzare autoturisme, telefoane, dar si alte bunuri, incasand banii, fara a livra…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au efectuat, marți, 89 de percheziții, in Capitala…

- Politistii fac, marti, aproape 90 de perchezitii in Capitala si in 23 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar fi omis sa evidetieze in actele contabile ori in alte documente…

- Creșterea gradului de siguranța și protecție pentru cetațeni, prevenirea și combaterea infracționalitații organizate și transfrontaliere, destructurarea gruparilor infracționale, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare…

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau restrictionata din cauza vreunui accident rutier sau a vremii nefavorabile.

- Valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul catre Capitala, unde s-a format o coloana de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 10 km/h, anunta duminica Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, la aceasta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus, vineri, la prezentarea raportului de bilant al IGPR pe 2017, ca a observat un anumit conservatorism, care s-a manifestat prin lipsa de comunicare, ascunderea unor evidente sau o atitudine gresita fata de cetateni. „Personal, in anul pe care l-am parcurs,…

- Peste 500 de jandarmi vor actiona in Bucuresti pentru asigurarea ordinii publice in imediata apropiere a Arenei Nationale, precum si pe traseele de deplasare a suporterilor la partida de fotbal dintre FCSB si Lazio, care se va disputa joi, incepand cu ora 22,05. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Un individ extrem de periculos, cautat in toata lumea pentru ca a ținut in sclavie o tanara pe care a obligat-o sa cerșeasca, a ajuns recent in arestul polițiștilor buzoieni. Nicu Mustafa, in varsta de 41 de ani, și-a dus in Italia o verișoara pe care a amenințat-o cu uciderea intregii familii daca…

- Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata au ramas temporar fara permis peste 530 de soferi, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict si au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei."La data de…

- Anul 2017, pentru jandarmii aradeni, s-a caracterizat in special prin asigurarea masurilor de ordine si siguranta publica pe timpul desfasurarii manifestatiilor cu public numeros. Și aici ne referim la manifestațiile de protest ce au avut loc pe parcursul anului trecut. In cifre, „Inspectoratul de Jandarmi…

- Se circula cu dificultate, vineri dupa-amaiza, pe Drumul National 1 – Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se indreapta spre statiunile montane, anunta Politia Romana. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului…

- In anul 2017, activitatea Inspectoratului Judetean de Politie Prahova a fost concentrata pe indeplinirea obiectivelor stabilite si a prioritatilor Politiei Romane și a vizat: Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului,…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges si ai Directiei de Operatiuni Speciale - Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitesti, au facut, luni, sapte perchezitii domiciliare, pe raza orasului Mioveni, si a…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Masura…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intalni luni cu Papa Francisc, context in care autoritatile au interzis timp de 24 de ore protestele in centrul Romei, pe fondul tensiunilor provocate de ofensiva antikurda a Ankarei in nordul Siriei, informeaza site-ul postului France 24.

- Pentru a calatori in siguranța, poliția romana recomanda planificarea calatoriilor din timp, verificarea condițiilor meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza a fi parcurs și adaptarea vitezei la condițiile de drum și trafic, conform unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Romane.

- Potrivit Ordinului 140/2017 al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) privind centralizarea centrelor de detentie necorespunzatoare, un numar de 51 de astfel de unitati de retinere si arestare preventiva din tara si din Capitala se aflau pe aceasta lista. Potrivit documentului supus miercurii dezbaterii,…

- Activitatea desfasurata de Inspectoratul de Politie Judetean Cluj in anul 2017 s-a axat, in principal, pe realizarea obiectivelor generale ale Politiei Romane, respectiv: Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala…

- In urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Nasaud și Suceava, intr-un dosar evaziune fiscala și spalare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile in valoare de peste 1.400.000 de lei, a anunțat Inspectoratul General al Poliției…

- Referitor la articolele aparute in spatiul public privind aplicarea ordinului de protectie si monitorizarea respectarii acestuia, Inspectoratul General al Politiei Romane face urmatoarele precizari: Ordinul de protectie, reglementat prin Legea nr. 217 din 22 mai 2003 republicata, pentru prevenirea si…

- Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din…

- Jandarmeria Capitalei a transmis, vineri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook, facand apel la desfasurarea unor manifestatii pasnice. Institutia spune ca este echidistanta si garanteaza drepturile constitutionale ale cetatenilor, cat timp acestia se manifesta pasnic si recomanda protestatarilor…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus, astazi, in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara…

- Un barbat care a incercat sa comita o talharie in Germania a fost prins de polițiștii Secției 8 Rurale Deta. Tanarul de 25 de ani, din Denta, era dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, pe numele lui fiind emis un mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunii de tentativa…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Din cauza cetii dense care a redus ...

- Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunța ca, de Boboteaza, oamenii legii au aplicat peste 7.300 de amenzi, în valoarea totala de 2,4 milioane de lei, organele de ordine constatând 660 de infracțiuni și alte 141 de ilegalitați la regimul rutier. „Peste 8.300 de…

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Pentru ca cetatenii sa participe in siguranta la festivitatile ocazionate de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos Boboteaza , Sfantului Ioan Botezatorul, precum si a Craciunului pe rit vechi, aproape 900 de politisti vor fi in teren, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta…