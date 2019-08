Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie a acestui an, Consiliul International Tripartit al Cauciucului, compus din Thailanda, Indonezia si Malaezia, a decis sa introduca restrictii vizand exportul a aproximativ 240.000 de tone de cauciuc natural timp de patru luni, in incercarea de a determina o crestere a preturilor.Potrivit…

- Romania are a doua cea mai ieftina benzina din Uniunea Europeana (UE), dar este una dintre tarile care "sufera" cel mai tare la pompa. Potrivit datelor Oil Bulletin publicate de Comisia Europeana pe 29 iulie, pretul mediu in tara noastra era de 1,191 euro/litru. Doar Bulgaria avea…

- Sefa diplomatiei indoneziene, Retno Marsudi, a declarat ca statele ASEAN sunt unite in demersul de a impiedica trimiterea gunoiului altor tari catre sud-estul Asiei. Ea a asigurat ca, in cadrul reuniunii ministrilor de externe din tarile ASEAN, desfasurata miercuri la Bangkok, a discutat cu omologii…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo va incepe saptamana viitoare un turneu in Thailanda, Australia si Micronezia, informeaza AFP potrivit Agerpres. In perioada 1-2 august, secretarul de stat american va participa, la Bangkok, la reuniunile ministeriale ale Asociatiei Natiunilor din Asia…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo va incepe saptamana viitoare un turneu in Thailanda, Australia si Micronezia, informeaza AFP. In perioada 1-2 august, secretarul de stat american va participa, la Bangkok, la reuniunile ministeriale ale Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),…

- Peste 130 de persoane au fost ranite si mai mult de 50.000 de persoane si-au parasit locuintele dupa seismul cu magnitudinea de 7,2 produs duminica in estul Indoneziei, a anuntat joi Agus Wibowo, purtatorul de cuvant al Autoritatii Nationale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB),

- Podul va uni insulele Batam si Bintan, iar costul constructiei este estimat la 4 trilioane de rupii, echivalentul a peste 284 de milioane de dolari. Acesta va fi cel mai lung pod din aceasta tara din Asia de Sud-Est, se arata intr-un comunicat emis joi de Secretariatul Guvernului.Prin constructia…

- și achiziționeaza pachetul majoritar al companiei Red Dot Payment din Singapore PayU, divizia de plați și fintech a Naspers, anunța astazi achiziționarea unui pachet majoritar de acțiuni in Red Dot Payment (RDP), un furnizor de soluții de plata online pentru piața din Asia de Sud-Est. Cu aceasta tranzacție,…