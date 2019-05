Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a sustinut luni ca, in vederea pastrarii actualei majoritati parlamentare, ar putea exista ''un troc'' intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, si premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru eliminarea examenelor de limba romana…

- La simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VII-a si a VIII-a, la nivelul judetului Maramures sunt 24 note de 10 la matematica, sase note de 10 la romana si o nota de 10 la limba materna. Adriana Mester, purtator de cuvant ISJ Maramures: “La clasa a VII-a, la…

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei, „ca destinatie ideala pentru 365 de zile de vacanta pe an“. Specialistii in turism consultati de „Adevarul“ lauda initiativa, insa au si cateva amendamente.

- A inceput simularea examenului național de Bacalaureat 2019. Probele se desfașoara in perioada 18-29 martie, pentru elevii de clasele XI-a si a XII-a. Prima proba susținuta de catre liceeni este cea de la limba si literatura romana.

- Asistentul vocal in limba romana Avi poate cu succes sa inlocuiasca telecomanda. Specialiștii companiei brasovene au creat și implementat o noua interfața, care permite utilizatorului sa vizualizeze rapid...

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, o propunere legislativa care prevede ca studentii din Romania cu domiciliul in strainatate care urmeaza studiile superioare la sectiile cu predare in limbi straine sa se poata transfera la cele cu predare in limba romana, potrivit agerpres.ro.Citește…

- ICR New York anunta inceperea programului de cursuri de limba romana pentru cei ce doresc sa dobandeasca un vocabular esential si constructii gramaticale de baza, care sa le permita sa comunice eficient in limba romana intr-o serie de situatii de viata cotidiene. Predarea si promovarea limbii romane…

- Ilie Nastase nu i-a ramas dator lui Laszlo Boloni, dupa ce fostul mare fotbalist a pus sub semnul intrebarii maretia anumitor sportivi ai Romaniei. „Nasty” i-a reprosat lui „Loti” ca a uitat limba romana.