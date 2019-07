Peste 80 de pui de tigru siberian au venit pe lume in prima jumatate a acestui an in cel mai mare centru pentru reproductia acestei specii, relateaza joi Xinhua. Unii dintre puii nascuti in acest an sunt deja capabili sa gaseasca singuri hrana si sa consume carne, a declarat Liu Dan, inginer sef in cadrul centrului pentru inmultirea felinelor Heilongjiang din provincia cu acelasi nume, situata in nord-estul Chinei. In acest an, centrul are in ingrijire peste o suta de pui. In mod obisnuit, tigrii nasc in prima jumatate a anului, cei mai multi pui venind pe lume in lunile mai si iunie. Dupa circa…