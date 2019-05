Peste 80 de persoane fără permis, depistate în trafic de polițiștii sălăjeni Polițiștii rutieri au depistat in primele patru luni ale acestui an (perioada 1 ianuarie-30 aprilie a.c.), 81 de persoane care au condus vehiculele fara a deține permis de conducere. Conducerea fara permis constituie infractiune si se pedepseste Conform articolului 335 Cod Penal, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepsește cu inchisoare de la unu la 5 ani. De asemenea, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere este necorespunzator categoriei… Citeste articolul mai departe pe transilvania-tv.ro…

Sursa articol si foto: transilvania-tv.ro

