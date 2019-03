Peste 8% din angajații Continental din lume sunt în România. Miza pe 2019 sunt proiectele smart city ​Peste 8% dintre angajații Continental la nivel mondial au ajuns sa fie din România, dupa ce grupul auto german și-a extins activitațile în țara atât prin atragerea de noi proiecte, cât și prin extinderea echipelor, reiese din informațiile facute publice de companie. În România Continental a trecut de 20.000 de angajați în 2018, ceea ce înseamna 8,1% din totalul de 244.000 de salariați pe care îi are la nivel mondial, în 60 de țari. Investițiile în România s-au ridicat la 240 milioane Euro anul trecut și vor continua și în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Demersul are ca scop trimiterea unor scrisori liderilor din 193 de tari, prin care sa raspandeasca mesajul pacii. Evenimente in acest sens vor avea loc pe 14 martie in 83 de orase mari din intreaga lume,...

- Investițiile in cartierele rezidențiale de la Petrești, Șoseaua de Centura sau terenurile de la fostul Mopaf au fost principalele subiecte de discuție la dezbaterea publica organizata, ieri, la Cinema Balada de Primaria Focșani. Proiectele de investiții ale Primariei au fost prezentate, ieri, in fața…

- Surpriza de proporții in clasamentul mondial al celor mai poluate orașe. Potrivit datelor oficiale, peste 6,5 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza bolilor asociate poluarii, iar 25.000 dintre ei traiesc in Romania.

- Angajații din Finanțe vor aștepta reunirea la nivel național a sindicatului Sed Lex pentru a hotari ce acțiuni vor avea in continuare, dupa ce a fost decisa reorganizarea ANAF și eliminarea Direcțiilor Regionale. Oamenii au protestat, marți, spontan, adunandu-se in holul sediilor regionale ale instituției,…

- Bacterii, virusuri, paraziti si substante chimice nocive: alimentele contaminate, o problema sanitara si socio-economica majora care provoaca in fiecare an moartea a 420.000 de persoane la nivel mondial, se afla in centrul unei conferinte internationale inedite care a inceput marti la Addis Abeba, capitala…

- Peste 2.300 de anagajați merg, pe jos, anual, catre și dinspre clienții lor, aproape 8 milioane de kilometri. Firma unde lucreaza ei, Provident Romania, companie specializata in credite de consum, a obținut certificarea “angajator de top” și a devenit singura firma din domeniul financiar-bancar care…

- Constructorul auto japonez Toyota Motor Corporation a anuntat miercuri ca anul trecut a vandut 10,59 milioane de vehicule la nivel mondial, mai putin decat cele 10,83 milioane vehicule livrate de rivalul german Volkswagen, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres.Citește și: Valoarea aurului…

- Coordonatorul studiului, lect. dr. Ionut Topala, spune ca praful creat in laborator, analog celui din spatiu, va permite comunitatii stiintifice sa inteleaga cum evolueaza materia din spatiu si ce se intampla cu ea cand este radiata sau se afla in calea vreunei comete. Astfel de studii pot avea loc…