Peste 76.000 de doljeni suferă de diabet 12 adulti din 100 sufera de diabet in Dolj, ceea ce inseamna mai bine de 8 la suta din populatia judetului. 50.000 sunt inregistrati oficial, in timp ce alti 26.000 fie nu știu ca au diabet, fie nu doresc sa se inregistreze. Aflati cum a evoluat diabetul in judetul nostru, timp de 12 ani, dar […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sub regimul PSD, totul intra in disolutie. A venit randul platformei informatice din sistemul de sanatate (PIAS), care reduce la minim performanta actului medical. Motiv pentru care medicii au ajuns sa protesteze, in conditiile in care platforma este in cea mai mare parte a timpului nefunctionala! Din…

- Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 29 iunie - 5 iulie 2019 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.…

- Cata vreme „capul” Casei Albe este președintele american Donald Trump, este evident impotriva cui, in mod precis, se adreseaza constatarea medicala a lui Hassan Rouhani. Șeful de stat iranian a denuntat marti sancțiunile „scandaloase si idioate” impuse de catre Trump liderului suprem iranian, ayatollahul…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au intervenit in sprijinul a patru cetateni romani care se aflau la bordul unei ambarcatiuni de agrement, ramasa in imposibilitate de manevra pe Marea Neagra. In data de 15.06.2019, Sistemul Integrat de Supraveghere Maritima ndash; SCOMAR…

- Cristian Amariei avea 43 de ani și era polițist la Recaș. A intrat in misiunea de ieri, de prindere a urmaritului Marcel Lepa, la cererea superiorilor sai. A stat la ușa din spate a casei. Pana cand Marcel Lepa a ieșit, inarmat, și l-a executat. Cristian Amariei a murit in misiune. Șeful Poliției Romane…

- Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție, aflați sub control judiciar sub acuzația de instigare la șantaj, in dosarul privind amenințarea jurnalistei Emilia Șercan, și-au dat demisia, dupa ce ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a cerut acest lucru, potrivit Digi24. Ministerul ...

- Jean Paler a vorbit despre problemele de sanatate care, din pacate, nici nu au leac. "Nu ma simt bine, am revenit la spital, sunt din nou pe perfuzii. Mușchiul inimii funcționeaza doar 30%, nu exista tratament pentru boala mea. Nici defibrilatorul nu ma ajuta prea mult. Imi scade foarte mult…

- Tot mai multi suceveni iau atitudine si doresc ca zona in care traiesc sa fie una curata. Un exemplu in acest sens a fost oferit de membrii Grupului de Initiativa Civica Burdujeni Sat, care in cursul zilei de duminica dupa-amiaza au igienizat o zona cunoscuta drept loc pentru gratare.Este vorba de ...