Cei mai multi cetateni ai UE care s-au inregistrat sunt polonezii, cu 103.200 de solicitari, urmati de romani, cu 89.900 de solicitari, si italieni, cu 70.800 de solicitari.



Potrivit schemei de inregistrare a statutului, cetatenii UE care traiesc continuu in Regatul Unit timp de cinci ani pot primi statutul de inregistrat, in baza caruia beneficiaza de aceleasi drepturi de a munci si a studia si acces la sistemul de ajutoare sociale la fel ca in prezent.



Datele publicate joi de Ministerul de Interne britanic arata ca 621.400 de cetateni UE au prezentat cereri de inregistrare…