Revelion Centenar, cea mai mare petrecere in aer liber din Bucuresti, organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB, a reunit aseara peste 70.000 de participanti in Piata Constitutiei.

Gabriela Firea, Primarul Capitalei: ”La multi ani tuturor romanilor! Ma bucur ca bucurestenii si turistii au ales, in numar atat de mare, sa petreaca Revelionul in Piata Constitutiei, la spectacolul organizat de Primaria Capitalei, prin Arcub. Petrecerea din acest an a fost una speciala, dedicata Centenarului Marii Uniri si le doresc tuturor romanilor pace, multa sanatate, liniste si bucurii! La multi ani,…