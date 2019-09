Stiri pe aceeasi tema

- [caption id="attachment_47106" align="alignleft" width="400"] Colaj[/caption] In prezent, in Republica Moldova se implementeaza un program de vaccinare impotriva virusului papiloma uman, iar beneficiarele sunt fetele. Vaccinul se numește Gardasil și, odata administrat, previne dezvoltarea cancerului…

- "In total, 35 de persoane au fost ranite (...) dintre care una in stare grava", a declarat un responsabil al celulei de gestionare a crizei din Yokohama, Ryo Nagakura. Persoana ranita grav se afla "in stop cardiorespirator", a precizat el, utilizand termenul folosit in Japonia inainte ca un deces…

- Din primele informatii, motociclistul, cu sotia in spate, a pierdut controlul intr-o curba si a intrat intr-un autoturism VW Passat. Femeia a decedat pe loc iar barbatul este resuscitat. Vom reveni cu amanunte. Sursa foto: Atentie Politia Iasi

- • Zece adolescente au dat nastere primului copil chiar in anul in care au intrat in posesia actului de identitate Nicoleta Dumitrescu Recent, Organizatia Salvati Copiii a tinut sa traga un semnal de alarma pe tema uneia dintre realitatile triste cu care se confrunta Romania: numarul tot mai mare al…

- Focare ale acestei infectii virale transmise de tantari, care provoaca simptome asemanatoare gripei, dar poate fi mortala daca se dezvolta intr-o febra hemoragica, apar de obicei in aceasta tara sud-asiatica in perioada musonica, intre lunile iunie si septembrie. Anul acesta insa boala are a atins…

- Cel puțin 24 oameni au murit și zeci sunt fie raniți, fie dați disparuți in incediul provocat joi de un atacator la un studio de animație din orașul japonez Kyoto, transmite Reuters. Potrivit televiziuni NHK, poliția a reținut un barbat de 41 de ani ce ar fi strigat ”Muriți!” in timp ce turna benzina…

- Datele arata ca, in Romania, 14,6% dintre copiii scolarizati cu varsta intre 13 si 15 ani fumeaza actual tutun (au afirmat ca au fumat in ultimele 30 de zile), ceea ce inseamna ca aproximativ 90.000 de copii (90.699) din aceasta categorie de varsta au sanse mari de a deveni in curand fumatori zilnici,…