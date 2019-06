Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe vor primi indemnizatia de hrana restanta, a declarat marti presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor. Potrivit acestuia, din cauza problemelor de finantare a sistemului sanitar, angajatii institutiei nu au beneficiat in acest…

- Reabilitarea Muzeului National Secuiesc si Galeriei de Arte din Sfantu Gheorghe stagneaza, deoarece autoritatile locale nu au gasit specialisti care sa intocmeasca proiectele de executie, afirma presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor. „La Muzeul National Secuiesc am scos la licitatie…

- FOTO – Arhiva Edilul municipiului Dej, ing. Morar Costan, a venit cu o reacție dupa ce partidul din care face parte a pierdut rușinoș in favoarea liberalilor la alegerile europarlamentare de duminica, 26 mai 2019. Potrivit acestuia, rezultatul slab obținut de PSD este o consecința a faptului ca membrii…

- PNL se situeaza pe primul loc la alegerile europarlamentare, dupa numararea voturilpr exprimate in 18.612 sectii de votare din tara, reprezentand 99.31% din total, conform rezultatelor provizorii. Alianta 2020 USR PLUS este castigator detasat la votul din strainatate, dupa numararea voturilor din…

- Saptamana aceasta, in zilele de 22 și 23 mai, se desfașoara Evaluarea Naționala la finalul clasei a VI-a, din județul Covasna urmand sa participe peste 1700 de elevi, conform datelor Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Conform calendarului, miercuri, 22 mai, are loc proba de limba și comunicare,…

- Bugetul Consiliului Judetean (CJ) Covasna, aprobat joi, insumeaza peste 310 milioane de lei si este cel mai mare din ultimii patru ani. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a precizat ca suma a fost repartizata in asa fel incat toate institutiile subordonate sa aiba asigurate fondurile necesare pentru…

- Un total de 418 imobile au fost vandute, in luna martie, in județul Covasna, conform statisticii Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Este vorba despre 137 de terenuri in extravilan, agricole, și 22 de terenuri in extravilan, neagricole, dar și despre 93 de terenuri in intravilan…

- Iulia Benga, soția fotbalistului Alexandru Benga, 29 de ani, a avut un sezon excelent pe partie, dupa 8 ani de pauza totala. Iulia a fost una dintre speranțele schiului romanesc, insa a ales viața de familie și și-a urmat peste tot soțul, fotbalistul Alexandru Benga. Dupa 8 ani de pauza, cu trei copii…