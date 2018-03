Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de ziariști de limba romana din comunitați istorice de peste hotare vor face un schimb de experiența și impresii cu jurnaliștii argeșeni. Vizita acestor reprezentanți mass-media se va desfașura maine, 29 martie, in Sala Mare a Consiliului Județean Argeș, de la ora 10:30. Jurnaliștii vin din…

- Romanii care vor sa iși schimbe mașina cu una electrica pot primi de la stat o subvenție de pana la 45.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro), prin programul guvernamental Rabla Plus, demarat incepand de luni, 26 martie. Programul Rabla plus pentru perioada 2017-2019 este reglementat prin Ordinul Ministerului…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, a vorbit pe pagina personala de Facebook despre conditiile in care si-a trait ultimele zile un bolnav de cancer, la Spitalul Clinic Judetean de... Source

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Este doliu apasator in doua tari. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Aveau de gand…

- Depresia, anxietatea si stresul sunt motivele pentru care pentru care romanii ajung tot mai des la psiholog. Emotiile negative provoaca azi boli fizice. De aceea, peste 30 de specialisti in psihologie si psihiatrie din Romania si-au unit fortele...

- Romania se afla dupa Bulgaria in topul listei cu cele mai mici compensatii ale angajatilor pe ora lucrata in 2017, putin peste 5 euro. Potrivit unui studiu al Eurostat, in 2017, indemnizatia salariatului primita pe ora lucrata a fost in medie, de 23,1 euro in Uniunea Europeana si de 26,9…

- Romania se afla dupa Bulgaria in topul listei cu cele mai mici compensatii ale angajatilor pe ora lucrata in 2017, putin peste 5 euro. La polul opus se afla Luxemburg, Danemarca si Belgia, tari unde angajatii au castigat intre 37 si 43 de euro pe ora, arata un studiu publicat joi de Eurostat.

- Dobanzile sunt atat de mici, incat deponenții risca sa piarda bani in loc sa ii caștige. Cine pune azi doua mii de lei intr-un depozit bancar va retrage, peste un an, cu 50 de lei mai mult, in cel mai bun caz. In cel mai rau, comisioanele, impozitele și inflația il lasa pe deponent cu aproape o suta…

- Una dintre cele mai lungi cercetari Harvard privind premisele fericirii si ale sanatatii scoate la iveala importanta relatiilor sociale. Conform acestora, singuratatea este cel mai mare dusman al sanatatii mintale.

- Romanii din strainatate care urmeaza sa se intoarca in Romania isi pot echivala sau continua studiile in tara. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le pune la dispozitie un ghid informativ despre intreg procesul de echivalare. Totodata, acestia au posibilitatea de a-si inscrie copiii la gradinita sau…

- Rata inflatiei risca sa ajunga la 12% la finalul anului, daca se va mentine aceasta politica fiscala prociclica, iar reactia Bancii Centrale va fi in continuare timida, avertizeaza senatorul PNL Florin Citu. "In conditiile in care se mentine aceasta politica fiscala prociclica si Banca Centrala…

- Dobanzile mici la depozite ii lasa pe deponenți cu mai puțini bani decat au adus la banca. Daca mai punem la socoteala si inflatia record, pierderile cresc si mai mult.Dobanzile sunt atat de mici, incat deponenții risca sa piarda bani in loc sa ii caștige. Cine pune azi doua mii de lei intr-un…

- "Romanii au cheltuit prea mult anul trecut, cu speranta ca le vor creste substantial veniturile, dar rezultatul a fost doar o crestere economica bazata pe consum, care a sfarsit intr-o rata a inflatiei prea mare. Dovada sta puterea de cumparare din luna ianuarie, cea mica din ultimii ani. Iar pana…

- ROMANII AU TALENT 2018. Prezentatorii emisiunii au apasat butonul auriu pentru o reprezentație de gimnastica, balet, combinata cu dans contemporan și teatru, pe piesa Alexandrinei Hristov, „Te iubesc". Momentul a avut un impact emoțional puternic asupra intregii sali, care la final s-a ridicat și…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Ai senzatia ca oricat ai munci bati pasul pe loc? Ca niciodata nu-ti ajung banii in ciuda faptului ca singurul tau traseu este de acasa la munca si inapoi? Nu e de mirare, potrivit unui studiu Eurostat publicat azi, 16 martie 2018, aproape 10% din persoanele anagajate, cu varsta peste 18 ani in Uniunea…

- In clasamentul celor mai fericite țari din lume, prezentat recent, Romania se situeaza pe locul 52 . Țara noastra a urcat 5 locuri fața de clasamentul de anul trecut. Daca in topuri parem mai fericiți, in viața de zi cu zi oamenii se lovesc de tot felul de probleme …care-i fac nefericiți. Clasamentul…

- Peste 95% dintre cetatenii romani erau in 2016 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procent de proprietari de case din randul statelor membre UE, in timp ce in Germania mai putin de jumatate (49,8%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta, arata datele publicate joi…

- Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste educatia financiara, iar cand vine vorba de investitii, romanii primesc sfaturi de la cine nu trebuie, in defavoarea profesionistilor.

- Castigul salarial mediu net a crescut in ianuarie cu 8%, la 2.484 lei, fata de luna ianuarie a anului trecut, a anuntat marti Institutul National de Statistica (INS). Castigul salarial real, fata de aceeasi perioada a anului precedent, a fost de 3,5%.

- Romanii amana cel mai mult vizitele medicale dintre toți cetațenii UE. Un studiu realizat de Eurostat in 2014 arata ca doar 46,1 la suta dintre romani au mers la doctor in anul precedent. Fiind singurii cu o frecvența mai mica de 60 la suta, aceasta reticența de a apela la sistemul medical iese in evidența.…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta. Astfel, la inceputul anului erau 680.152 de restantieri, dupa cum reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a…

- Mihaela Radulescu a optat pentru mai multe interventii la fata de-a lungul timpului. Insa se pare ca rezultatul nu este unul tocmai wow. Vedeta a fost surprinsa de camere in timpul pregatirilor pentru show-ul pe care l-a prezentat, inainte de a fi machiata. Chiar daca a incercat sa isi tina privirea…

- Declaratia unica, anuntata de Ministerul de Finante, va putea fi depusa pana pe 15 iulie. Eugen Teodorovici a declarat, la TVR, ca noul formular va cuprinde sapte declaratii fiscale pentru persoane fizice, iar plata contributiilor poate fi efectuata pana pe 31 martie 2019. Eugen Teodorovici mai spune…

- Romanii amana cel mai mult vizitele medicale dintre toți cetațenii UE. Un studiu realizat de Eurostat in 2014 arata ca doar 46,1% dintre romani au mers la doctor in anul precedent. Fiind singurii cu o frecvența mai mica de 60%, aceasta reticența de a apela la sistemul medical iese in evidența. Astfel,…

- Romanii sunt printre europenii care cumpara cel mai putin de pe internet, o regiune din Romania avand cea mai mica pondere a clientilor online in totalul propriei populatii, din Uniunea Europeana, conform celor mai recente statistici Eurostat, publicate marti.

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Eurostat arata ca dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri ale comertului cu amanuntul in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, au fost inregistrate in Romania (+11,0%), urmata de Ungaria (+7,5%), Letonia (+7,2%) si Franța (+6,3%). In aceeasi…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele...

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Desi piata muncii nu duce lipsa de oferte pentru cei interesati sa munceasca, indiferent de nivelul de educatie pe care il au, joburile raman neocupate, tara noastra fiind printre cele sase state europene in care somerii sunt in risc de saracie. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici…

- In timp ce sute de pacienți cu imunodeficiența primara, dintre care mulți sunt copilași, așteapta cu sufletul la gura rezolvarea crizei tratamentului care-i ține in viața, companiile farmaceutice producatoare și noul ministru al Sanatații se țin de intalniri

- Peste 78.000 de cazuri noi de cancer apar, in fiecare an, in Romania. Studiile medicale arata, insa, ca jumatate dintre acestea ar putea fi prevenite prin informare constanta a pacientilor si vizite regulate la medic. In aceasta perioada iți poți face o serie de controale și investigații gratuite,…

- Nu suntem nici fruntasii, nici codasii Europei la ore muncite. Romanii lucreaza in medie, putin peste 40 de ore pe saptamana. Cu o ora mai mult decat francezii, dar si cu peste o ora mai putin decat englezii si austriecii. Calculele apar intr-un studiu Eurostat, potrivit stiri.tvr.ro Eurostat compara…

- Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe saptamana, in timp ce francezii au un program de lucru saptamanal de doar 39 de ore, arata datele pentru 2016 publicate ieri de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Romanii au coborat pe locul 9 in Europa in ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamana, dupa ce in anii de dinainte de criza economica angajații din Romania dețineau recordul la timpul petrecut la serviciu. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, romanii muncesc in medie 40,7 ore saptamanal,…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Aproape sapte din zece utilizatori de Internet din UE au efectuat cumparaturi on-line in cele 12 luni anterioare anchetei desfasurate in acest sens de Eurostat. Romania s-a plasat la coada statelor europene, cu o proportie de trei ori mai redusa comparativ cu media europeana si cu patru procente in…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii, in urma evaluarii situatiei internationale cu privire la circulatia virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat lista…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Bulgarii si romanii sunt pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in privinta utilizarii tranzactiilor bancare online, asa-numitul internet banking, potrivit celor mai recente date disponibile, publicate luni de Eurostat.

- Romanii și bulgarii sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeana (UE) la internet banking, doar 5% și, respectiv, 7% din populație folosind aceste servicii, potrivit unui studiu Eurostat, citat de catre Agerpres.ro . Astfel, doar un roman din 14 folosește serviciile de internet banking. Spre comparație,…

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi la sediul DIICOT pentru a fi audiati in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, insa cei doi nu s-au prezentat deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz a…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte si incaltaminte, respectiv 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE, arata o statistica a Eurostat.

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte si incaltaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Paula Blandu are in prezent 47 de ani, este originara din localitatea Malul cu Flori, din judetul Dambovita, si a ajuns pentru prima data la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj (ICUTR) in anul 2001, intr-o stare foarte grava. Cazul ei a fost prezentat Danielei Bartos,…

- Anul trecut 17,9% din populatia Uniunii Europene a declarat ca a suferit de pe urma zgomotului provocat de vecini sau de pe strada, in scadere usoara fata de 18% in 2015, proportia fiind de doua ori mai mare in randul persoanelor care traiesc in mediul urban (23,3%) decat cei care traiesc in mediul…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…