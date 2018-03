Stiri pe aceeasi tema

- Un oraden isi va prezenta, in perioada 21 – 23 martie, cele mai noi brevete de inventie la Salonul International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii „Pro Invent”. Evenimentul se va desfasura la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Brevetele de inventie, pe care inginerul oradean le va expune…

- Ambasadorul Frantei in Romania: "Clujul a devenit un model pentru celelalte orase din regiune" Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus miercuri, la Cluj, ca tema dezvoltarii durabile a oraselor este in acest moment motorul colaborarii dintre Franta si Romania, iar anul 2018, in care romanii…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elveția, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro. Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: Inel 1 = 130 Ron, Inel 2 = 95 Ron, Inel 3 = 75 Ron. Pe o comanda pot fi achiziționate cel mult…

- Spotify, cel mai important serviciu de streaming muzical din lume, se lanseaza astazi în România, pentru a oferi o experiența muzicala revoluționara, complet unica, ce poate fi personalizata în detaliu în funcție de preferințele fiecarui utilizator. Cu o comunitate…

- Orasul Praga este pe primul loc în UE în ceea ce privește ușurința cu care se gasește un loc e munca, iar Clujul este pe locul al doilea.În Praga 72% dintre respondentii unui sondaj au spus ca este usor sa gaseasca un loc de munca în capitala Cehiei. Pe urmatoarele…

- Pe 20 martie la Sala Polivalenta are loc o noua editie RIUF YouForum, conferinta dedicata 100% dezvoltarii personale si orientarii in cariera pentru elevi si studenti. Organizata in cadrul RIUF-Romanian International University Fair, cea de-a doua editie a conferintei pune accent pe educatie, pe alegerea…

- Donar Groningen – U-BT Cluj, in optimile FIBA Europe Cup. Meciul va avea loc marți, 6 martie de la ora 20.00 (ora Romaniei). Partida va fi transmisa in direct de Digisport 4. Clujenii au plecat luni, la pranz, in Olanda pentru meciul tur din optimile de finala ale FIBA Europe Cup, cu Donar Groningen.…

- Compania britanica Quacquarelli Symonds (QS), specializata in educație, a lansat recent un top cu cele mai bune universitati din lume. Doar patru instituții de invațamant superior din Romania și-au facut loc in acest clasament, iar pozițiile pe care le ocupa nu reprezinta neaparat un motiv de lauda.

- Pe 22 martie, la Palas Congress Hall din Iasi are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 50 de universitati si institutii educationale din Romania si din strainatate si scoli de limbi straine pentru…

- Drapelul Uniunii Europene a ajuns duminica dupa-amiaza la Cluj-Napoca, dupa ce sambata intrase in Romania. Acesta a fost adus de la Bruxelles de doi romani intr-un gest, spun ei, simbolic, prin care vor sa aminteasca faptul ca tara noastra trebuie sa ramana in Europa, nu doar geografic, dupa ce steagul…

- Romania, duel de foc cu Italia, la Cluj-Napoca Selecționata de baschet masculin intalnește Italia, in grupa D a preliminariilor World Cup 2019. Dupa victoria din Croația (58-56), tricolorii se întorc acasa pentru duelul cu cea mai buna echipa din grupa preliminara. În meciul…

- Protestatarii au desfașurat la Cluj-Napoca un steag al UE de mari dimensiuni, 10 metri pe 8 metri. Steagul UE a fost adus de la Munchen, iar clujenii au intonat imnul național și pe cel al UE. La protestul de pe Bulevardul Eroilor au participat circa 200 de persoane,…

- Turkish Airlines, Inc. (Limba turca Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi, prescurtat: THY) este compania aeriana naționala a Turciei cu baza în Istanbul. Transportatorul turc și-a asumat misiunea de a deveni operatorul care leaga pe calea aerului cele mai multe destinații din lume: peste…

- INVITATIE…Liceenii vasluieni, mai ales din clasele a XI-a si a XII-a, dar si studentii care vor sa urmeze cursurile unui masterat sunt asteptati sa participe, pe 22 martie, la Palas Congress Hall din Iasi la o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati…

- Partida este programata sa se desfașoare în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, luni, 26 februarie 2018, cu începere de la ora 19:00. Accesul elevilor și studenților în arena sportiva din Cluj-Napoca va fi realizat în baza carnetului, prezentat la intrare. „Elevii…

- Pe 20 martie, Cluj-Napoca gazduieste la Sala Polivalenta o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Sud-Estul Europei aduce in atentia vizitatorilor peste 6000 de programe de studiu si universitati din 9 tari. In plus, cei interesati de alternativele…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, a raportat anul trecut un profit net in crestere cu 140%, de 2,48 miliarde lei, de la 1,03 miliarde lei in anul 2016, in timp ce vanzarile au urcat cu 17%, la 19,4 miliarde lei, de la 16,6 miliarde lei, potrivit datelor preliminare…

- Federația Romana de Tenis a decis ca meciul Romania - Elveția, din play-off-ul primei Grupe Mondiale a Fed Cup, sa se joace la Cluj-Napoca in zilele de 21 și 22 aprilie 2018. "Astfel, dupa consultari cu componentele echipei de Fed Cup a Romaniei, precum și cu Florin Segarceanu, capitanul-nejucator,…

- Federația Româna de Tenis anunța ca meciul România - Maroc, din Cupa Davis, se va juca la Cluj-Napoca. Meciul din turul 2 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, se va juca în zilele de 7-8 aprilie 2018. Dupa consultari cu componenții echipei României…

- SoftOne România anunța lansarea oficiala Soft1 Series 5, noua suita de aplicații de business SoftOne, care da startul unei noi ere a inovației în industria ERP. Cu o experiența de peste 25 de ani în industria de business software și o poziție de leadership incontestabil de…

- Simona Halep a confirmat incheierea unui contract cu producatorul de echipament Nike, printr-un mesaj pe Instagram. “Just do it (n.r. – fa-o pur si simplu) – I just did it (n.r. – tocmai am facut-o)”, a scris Halep, referindu-se la sloganul companiei americane “just do it>. Simona Halep, locul 2 WTA,…

- Romania a invins Canada, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea in Grupa…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu s-a impus in fata jucatoarei de

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2 pe Carol Zhao (138 WTA), iar echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 1-0 dupa primul meci al intalnirii care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al…

- FED CUP 2018 LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA - CANADA: Sorana Cirstea-Carol Zhao LIVE STREAMING DIGI SPORT. Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- Reprezentanții primariei municipiului Cluj-Napoca anunta instituirea unor restrictii de circulatie cu ocazia desfașurarii evenimentului ”Fed Cup: România - Canada”, în perioada 10 – 11 februarie 2018, la Sala Polivalenta.Astfel, circulația rutiera va…

- Romania - Canada la FED Cup | România întâlnește Canada în primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, în zilele de 10 si 11 februarie, în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

- Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru, in echipa Romaniei pentru meciul de Fed Cup cu Canada Federația Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de Fed Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de…

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA) nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiala II a Fed Cup, potrivit site-ului federatiei canadiene de profil. Capitanul nejucator Sylvain…

- Federația Româna de Tenis anunta ca Simona Halep va veni la Cluj-Napoca, pentru meciul din Fed Cup. Meciul România - Canada va avea loc în zilele de 10 și 11 februarie 2018, fiind primul tur al Grupei Mondiale II. Florin Segarceanu,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a fost nominalizata in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, le-a mai convocat…

- Gigi Becali a renunțat in aceasta iarna la Catalin Golofca, dupa 4 luni jucate la FCSB. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, este sigur ca mijlocașul lateral de 27 de ani va avea o evoluție excelenta și va pleca in strainatate. "Sunt convins ca in vara va pleca la o echipa mai buna din…

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…

- Aproape doua milioane de spectatori au asistat la meciurile si concertele din Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, de la inaugurarea din 2014. Conducerea arenei a anuntat, marti, ca spectatorul cu numarul 2.000.000 va avea parte de un premiu surpriza, iar evenimentul s-ar putea produce miercuri, la…

- Peste 1.000 de participanti, din care 700 de elevi, din 120 de tari sunt asteptati sa participe, in perioada 3 – 14 iulie, la Cluj-Napoca, la Olimpiada Internationala de Matematica, care are un buget de peste un milion de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful ISJ Cluj, Valentin…

- Simona Halep a revenit in Romania, luni dimineata, in jurul orei 11:00, dupa finala pierduta la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki. Extrem de grabita, fostul numar 1 mondial i-a anuntat pe jurnalisti ca va raspunde doar la trei intrebari. "Trebuie sa fac niste teste, sa…

- Printre protagoniștii Galei WKA Fighters League s-a aflat și oradeanul Adrian Maxim, sportivul revenind astfel intr-o gala organizata in Romania, dupa ce a evoluat mai mult in gale din strainatate in ultimii ani. Oradeanul s-a confruntat la categoria 65 kg, pe stil K1, cu italianul Samuele…

- Ziua internationala a vamilor este celebrata anual, sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Vamilor (World Customs Organization – WCO), la 26 ianuarie, data la care a avut loc, in anul 1953, sesiunea inaugurala a Consiliului de Cooperare Vamala. Ziua internationala a vamilor este marcata incepand din…

- A XII-a editie TaxEU Forum, cel mai important eveniment national de fiscalitate si legislatie, reuneste specialisti din cele mai importante companii de consultanta fiscala care vor oferi solutii pentru provocarile anului 2018. Evenimentul are loc in perioada 1-2 februarie 2018 la JW Marriott,…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare o vizita in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care si Romania, informeaaza agentia de presa Kyodo. In 100 de ani, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in tara noastra.

- O tanara cu capul usor plecat in pamant se indreapta catre scena. Are un costum negru si parul saten. O cheama Claudia Mitrofan si a primit premiul pentru cel mai bun student roman din Europa din partea Ligii Studentilor Romani din Strainatate. Fata are un doctorat in cercetarea medicinei cardio-vasculare,…

- La mijlocul lunii martie va avea loc finala unei noi competiții de Dota 2, GESC E-Series Jakarta. Concursul va fi susținut in Jakarta, Indonezia, in intervalul 15-18 martie, va fi dotat cu un fond de premii de 300,000 USD, plus 300 Dota 2 Pro Circuit Points, și va alinia la start opt echipe.…