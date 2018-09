Peste 70 de dosare penale, într-o săptămână, pentru nereguli depistate pe rute feroviare şi navale Politistii de la transporturi au intocmit, in ultima saptamana, peste 70 de dosare penale si au aplicat sanctiuni contraventionale de 100.000 de lei, pentru nereguli depistate in zona statiilor de cale ferata, a porturilor, pe rute feroviare si navale, informeaza un comunicat de presa al IGPR transmis duminica AGERPRES. Politistii de la transporturi au patrulat in 397 de statii de cale ferata si peste 400 de trenuri de calatori si in 195 de alte zone - aerogari, obiective economice, rute feroviare si navale. Pe timpul actiunilor, au fost intocmite 75 de dosare penale, cercetarile fiind continuate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

