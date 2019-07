Zeci de bloggerite si militante ruse, cu milioane de urmaritori pe diferite platforme, au inceput in urma cu zece zile sa posteze fotografii cu ele insele purtand machiaj care sugereaza vanatai, taieturi si sange, insotite de sloganul: "Eu nu am vrut sa mor".



Scopul campaniei: de a face publicitate unei petitii pentru ca in Rusia sa fie adoptata o lege prin care sa fie introdus conceptul de "violente domestice" si care sa acorde totodata protectie victimelor acestor violente, ce afecteaza in primul rand femeile.



Petitia a fost lansata cu cativa ani in urma de militanta pentru…