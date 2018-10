Stiri pe aceeasi tema

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 16.10.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 40, 41.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in zonele…

- Vreți sa plantați fapte bune? Va puteți inscrie ca voluntar și puteți da o mana de ajutor la plantarea a zeci de mii de puieți in Timiș. La Cralovaț, in cel mai vestic județ al țarii, se vor „planta fapte bune” pentru a preveni erodarea și alunecarea unui deal. La Sanmihaiu Roman, deținuții de la Penitenciarul…

- Meteorologii au facut publice, in prima parte a zilei de joi, mai multe avertizari tp nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN. Fenomenul semnalat este acelasi – vantul. Care, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, isi va face simtita prezenta semnificativ, pana la ora 12, in zona de…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o serie de atentionari Cod galben de inundatii, valabile in judetele Dambovita, Prahova, Buzau si Constanta.

- Ploile nu dau semne ca vor inceta prea curand si continua sa creeze probleme majore! Puhoaiele de apa au afectat localitati din 25 de judete. Sute de locuinte si curti au fost acoperite de ape, iar pompierii nu si-au mai vazut capul de treaba. Din pacate, vremea instabila se va mai mentine si in orele…

- Activitatea se va derula dupa modelul campaniilor similare desfașurate in județul Bacau, fiind vizate trei localitați și un cartier din municipiul Buzau. La jumatatea acestei luni, ministerul sanatații, in colaborare cu UNICEF și Organizația Mondiala a Sanatații, au demarat o campanie naționala de…

- Codul portocaliu de vreme extrema a facut ravagii in mai multe localitati din judetul Salaj. In perioada urmatoare, autoritatile vor efectua verificari in teren pentru estimarea pagubelor produse.