- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va trebui sa achite despagubiri de 5.269 de lei unui sofer din judetul Hunedoara care a suferit un accident pe autostrada Deva-Timisoara, dupa ce un caine i-a aparut in fata pe carosabil, nu l-a putut evita, iar masina pe care o…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta conducatorii auto sa circule cu prudenta in preajma unui transport agabaritic care va tranzita judetul Timis. CNAIR anunta ca in perioada 12.02.2019 – 15.02.2019, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul : P.T.F. Nadlac…

- Vești bune pentru șoferii romani. Se lucreaza la o importanta autostrada. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, vineri, ca a trimis spre validare, catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), documentatiile pentru trei sectiuni.

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca pentru anul acesta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

- Autostrada A8 Targu Mures-Iasi nu va deveni niciodata realitate, fiindca e prea scumpa, odata cu aplicarea unor solutii tehnice extrem de costisitoare, atentioneaza Asociatia Pro Infrastructura, intr-un comunicat postat pe Facebook. "Ieri, 05.02.2019, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii…

- Compania greceasca Aktor va construi lotul 3 din Autostrada de Centura Bucuresti (A0), pentru suma de 853.422.022 lei (fara TVA), adica 98,5% din costul estimat, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit...

- Visul timisorenilor de a merge spre Belgrad sau litoralul din Muntenegru pe autostrada chiar din capitala Banatului este mai aproape de a deveni realitate. E drept, doar peste multi ani, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat procedurile pentru realizarea studiului de…