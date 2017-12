Stiri pe aceeasi tema

- "In ultimele 20 de ore, 668 de persoane au avut nevoie de ambulanta, dintre acestea, 421 au fost urgente de cod rosu si cod galben, iar 43 de persoane se aflau in locuri publice cand au avut nevoie de ajutor",a explicat Alis Grasu. Potrivit sursei citate de Mediafax, dintre cazurile de cod rosu,…

- A absolvit Facultatea de Filosofie și Facultatea de Drept, a lucrat 12 ani in presa scrisa, la Cluj-Napoca, și a cantat intr-o trupa punk. Din 2013 locuiește in București. Maine aveți ocazia sa o intalniți și la Bistrița. Va fi prezenta la ora 17:30, in Viena Cafe, pentru a participa la un eveniment.

- Regina Elizabeth a II-a a vorbit, in mesajul de Craciun, despre atacurile „groaznice” de anul acesta din Londra si Manchester, care au curmat 41 de vieti, nu a uitat de incendiul de la Grenfell Tower, si a subliniat importanta caminului si a familiei, informeaza news.ro.Acesta a fost cel de-al…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline Wozniacki (6.015 p).Locul 4 este ocupat de de jucatoarea…

- Potrivit presei britanice, etse pentru prima data cand o persoana care nu este casatorita cu un membru al familiei regale participa la celebrari. Printul William, duce de Cambridge, printul Philip, duce de Edinburgh, Catherine, ducesa de Cambridge, Meghan Markle si printul Harry au mers pana la biserica.…

- La sfarșitul fiecarui an, Google face o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in funcție de domeniu. Angajații Google nu au uitat nici de rețete, așa ca au dat publicitații un top cu cele mai cautate rețete din 2017, scrie realitatea.net.

- Bruneta locuiește singura, motiv pentru care nu se omoara sa respecte tradițiile de sarbatori. Cosmina Pasarin nu a mai facut bradul de doi ani, și nici in bucatarie nu a intrat prea des. Chiar daca are 35 de ani, Cosmina Pasarin prefera sa locuiasca singura. Bruneta saune ca se simte bine așa și nu…

- Ger cumplit in Caraș Severin. Potrivit hartilor ANM, luni dimineata, in prima zi de Craciun, indicele de racire a coborat la valoarea -42, mult sub pragul suportabilitatii, in zona Cuntu si Tarcu din judetul Caras Severin. In situatia in care temperatura aerului are valori extrem de scazute (sub -20…

- Moment emoționant... Este primul Craciun pentru familia Stelei Popescu fara marea actrita. Iar dintre colegii ei de breasla, Alexandru Arsinel simte cel mai tare durerea lasata in urma de dispariția celei care a scris istorie in teatrul romanesc. Actorul a asternut pe o hartie cateva ganduri pentru…

- Se stie ca nicaieri gustul mancarii nu e mai bun ca acasa. Un magazin din Bruxelles le indeplineste romanilor stabiliti in Belgia dorinta de a manca produse din tara, la preturi corecte.

- "Cate bordeie, atatea obiceie", spune o vorba din batrani. Astfel, in functie de zona, romanii au traditii, obiceiuri si supertitii diferite de Craciun, insa peste tot este valabila regula nescrisa potrivit careia nu este bine sa faci curat in casa in Ajun de Craciun, dar nici sa te certi pentru ca…

- Conducerea Directiei silvice Botosani apreciaza rezultatele obtinute de salariati pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2017, pentru conduita etica si profesionala de care au dat dovada si ureaza cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, multa sanatate, bucurii,…

- MESAJE DE CRACIUN. Daca Sarbatorile v-au prins pe nepregatite și nu ați apucat sa le scrieți celor dragi o scrisorica, acum e momentul sa o faceți. Realitatea.net va ofera câteva sugestii de mesaje de Craciun, numai bune de trimis la familie, priete ni sau colegi.

- Distracție și voie buna se anunța, de Craciun, la Balești. Primaria și Consiliul Local Balești vor organiza in 25 și 26 decembrie 2017, dar și in 1 și 6 ianuarie 2018, o hora a satului, evenimente ce vor avea loc la caminul cultural din s...

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP.Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este si procuror-general…

- Activitate de sacrificare a porcilor de Craciun este in toi. In aceste condiții, medicii sanitari veterinari din Buzau vin cu o serie de recomandari, mai ales ca au aparut și cazuri de trichineloza la porci mistreti vanati in fondurile de vanatoare de la Berca si Rușavatu. Autoritatile judetene atrag…

- Membrii unei familii din orașul Amara, in total noua persoane, se afla sub monitorizare medicala la domiciliu dupa ce au mancat carne infestata cu Trichineloza. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Ialomița susțin faptul ca oamenii au mancat carnea inainte sa primeasca rezultatele analizelor…

- Medicii au anunțat ca au aplicat o procedura chirurgicala în cazul lui Alexandru Arșinel, montând un stent pe cord, intervenție ce a durat aproximativ 30 de minute. Doctorii susțin ca starea actorului este foarte buna, urmând a fi externat peste câteva zile. Inițial, actorul…

- Update: Actorul Alexandru Arșinel a fost suspus unei intervenții chirurgicale pe inima, luni, la Spitalul Universitar din Capitala. Medicii au anunțat ca i-au montat un stent pe cord, intervenție ce a durat aproximativ 40 de minute. Starea actorului este foarte buna, urmand a fi externat peste cateva…

- Surse medicale au precizat ca artistul ar fi internat la sectia de cardiologie a Spitalului Universitar Bucuresti, potrivit Mediafax. Seful Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, a declarat, sâmbata, pentru MEDIAFAX, ca un echipaj l-a dus pe Alexandru Arsinel la Spitalul…

- Ultimele informații despre starea de sanatate a actorului Alexandru Arșinel, dupa ce a fost internat de urgența. Se pare ca in prezent acesta se afla in stare stabila, dar sub supravegherea medicilor. Alexandru Arșinel a fost operat, luni, de medicii de la Spitalul Universitar de Urgența București,…

- NEWS ALERT Alexandru Arsinel, dus cu ambulanta la spital Actorul Alexandru Arsinel a ajuns, duminica, la Spitalul Universitar din Bucuresti, unde i se fac investigatii medicale. Artistul nu a dorit sa se furnizeze alte date despre starea sa de sanatate. Nu au fost furnizate alte informatii…

- Alexandru Arsinel este la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Municipal din Bucuresti. Pâna la momentul transmiterii stirii, nu au fost furnizate alte informatii referitoare la starea de sanatate a actorului, acesta nedorind ca datele sa fie facute publice. Recent, partenera…

- Seful Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca un echipaj l-a dus pe Alexandru Arsinel la Spitalul Universitare, actorul acuzand "o durere toracica nespecifica". "L-am avut pe Alexandru Arsinel cu o durere toracica nespecifica. Acuza ameteli…

- Alis Grasu, managerul Serviciului Județean de Ambulanța București-Ilfov și medicul Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din Bucuresti, au explicat, in emisiunea "Adevaruri de viața", de la Antena 3, de ce tot mai mulți tineri fac infarct.

- Dupa o zi in care bradul din PMAN a fost in centrul atenției, Silvia Radu incheie episodul cu un selfie in fața noului pom, instalat in Piața. "Noul brad a ajuns in PMAN! Pazit mai ceva ca președintele SUA. Trebuia sa-mi primesc botezul de primar interimar, nu? Azi m-am simțit in toate felurile, de…

- ”Ne-am intors cu 6 luni in urma fara sa intelegem ca problema este in alta parte - dupa Grindeanu, Ponta, Teodorovici, Ivan acum a venit randul lui Tudose sa fie "securist, tradator, om al Sistemului, bla bla " doar pentru ca isi permite sa nu sustina aberatiile penal-paranoice ale "Cuplului Prezidential"…

- "Toate-s vechi și noua toate". Povestea bradului de Craciun din Chișinau se pare ca a devenit un element specific in politica din capitala. Lupta politicienilor pentru amenajarea pomului din PMAN, impreuna cu anualele nemulțumiri ale chișinauenilor, par a fi deja tradiție. Inca in 2008, se intampla…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, și-a aratat nemulțumirea fața de starea Pomului de Craciun care a ajuns in aceasta dimineața in Capitala. De asemenea, primarul interimar a mai precizat și faptul ca cei care au greșit in privința molidului o sa suporte consecințele. {{258106}}"Nu pot sabotajele…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe…

- BERBEC Luna decembrie e un nou inceput pentru tine pe plan profesional, dar si financiar. Se anunta vesti bune pentru tine pentru ca, in sfarsit, munca de pana acum cunoaste rezultatele dorite. Ai energie si mai mult spor de munca, iar asta iti va aduce multe beneficii. Cu toate ca si cheltuielile…

- Gabriela Firea a declarat, referitor la faptul ca premierul a criticat amplasarea unui Targ de Craciun in Piata Victoriei de catre Municipalitate, ca nu doreste sa comenteze afirmatia lui Mihai Tudose, mentionand ca vrea sa isi canalizeze „gandul si energia” catre cinstirea eroilor neamului.…

- “Vecina” de la Neatza, Flavia Mihașan, este vegetariana de un deceniu. Blonda a luat pe neașteptate decizia radicala pentru organismul ei, alegand sa scoata din alimentație carnea. Flavia Mihașan s-a hotarat brusc sa devina vegetariana și nu a facut-o dintr-un moft sau pentru a fi la moda. Dupa ce…

- Bradul de Craciun, pe cat este de asteptat in luna decembrie, pe atat poate fi de periculos pentru sanatatea noastra. Stranutul, nasul infundat, chiar senzatia de sufocare, secretiile nazale apoase, tusea sunt semne care anunta ca suferi de “sindromul bradului de Craciun”. Alergia specifica lunii decembrie…

- Restrictii de circulatie in Cluj, de Ziua Nationala a Romaniei Circulatia rutiera va fi restrictionata in centrul municipiului Cluj-Napoca cu ocazia manifestarilor organizate de Ziua Nationala a Romaniei. Astfel, circulația rutiera va fi restricționata vineri, 1 Decembrie 2017, între orele…

- Primaria generala a Capitalei organizeaza, in decembrie, un targ de Craciun in Piața Victoriei, chiar in fața sediului Guvernului, locul unde, din februarie incoace, se desfașoara, periodic, proteste fața de activitatea coaliției aflate la putere.

- Melania Trump a ales pentru prima oara decorațiile de la Casa Alba pentru Craciun, caci este pentru prima oara cand actuala familie prezidențiala iși petrece sarbatorile de iarna in acest loc. Acum, aceste decorațiuni au fost prezentate oficial chiar de prima doamna a SUA. „Președintele, Barron și eu…

- Divizionara A de handbal masculin CSM Oradea si-a trecut in cont cea de-a noua victorie din tot atatea meciuri disputate, dupa succesul repurtat luni pe teren propriu, in fata echipei HCM Sighisoara. A fost o partida fara istoric, dominata cu multa autoritate de formatia noastra, care a castigat…

- Funcționarii din primarie, au anunțat ca vom avea in acest sarbatori de iarna cu surprize, noteaza NOI.md. Mai mult decit atit, pomul de Craciun ar putea fi instalat cu intirziere in Piața Marii Adunari Naționale. Anunțul a fost facut de conducerea Primariei, in cadrul ședinței de astazi. Potrivit…

- Traficul a fost blocat, rand pe rand, pe Bulevardul Lascar Catargiu, pe Bulevardul Magheru si pe Bulevardul Nicolae Balcescu, in conditiile in care manifestantii au marsaluit dinspre Piata Victoriei catre Parlament. CITESTE cum a decurs protestul din 26 noiembrie Citeste si: Proteste impotriva…

- Pe langa pomii de Craciun, care urmeaza sa fie amenajați in Piața Marii Adunari Naționale, dar și in apropiere de cladirea Guvernului, a fost instalat un brad artificial și in fața scuarului Teatrului Național de Opera și Balet, „Maria Bieșu". .

- UPDATE: Actrița Cristina Stamate se afla in investigații la Spitalul Floreasca, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitații medicale, Bogdan Oprița. "Este venita la noi, pentru ca i s-a facut rau. Este in investigații. Are o patologie preexistenta importanta și, dupa…

- Perioada de depunere a cererilor pentru inchirierea casutelor de la Targul de Craciun din Piata Sfatului s-a incheiat pe 7 noiembrie. Potrivit administratorului public al Brasovului, au fost depuse 37 de solicitari, de la diferiti comercianti, incepand cu persoane fizice autorizate, producatori, intreprinderi…

- Avand in vedere inregistrarea a doua cazuri confirmate de antrax la om in localitati rurale din judetul Calarasi, Directia de Sanatate Publica(DSP) avertizeaza populatia asupra riscurilor asociate acestei boli.

- Cazuri de rapiri nesolutionate, dupa ani de investigatii, zac pe birourile politiei in intreaga lume, iar victimile se inmultesc de la o zi la alta. Copiii sunt tinte sigure, usor de ademenit pentru a pica in plasa rauvoitorilor.

- Medicii unei ambulante particulare angajate sa supravegheze partida au intervenit, dar nu aveau aparatura pentru resuscitare, spune tatal copilului, pentru Digi 24. Baiatul, care a suferit o comotie cerebrala, a fost salvat de o asistenta medicala aflata in tribune. Tatal copilului a alergat…

- In sedinta Consiliului General al Municipiului București (CGMB), aleșii locali si-au dat acordul de principiu pentru achizitionarea a 100 de ambulante pentru Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov (SABIf). Suma totala necesara se ridica la 8,5 milioane de euro, urmand ca 4,6 milioane de euro din aceasta…