Peste 60% dintre angajatii romani planuiesc sa-si schimbe jobul in urmatorul an - studiu Peste 60% dintre angajatii romani planuiesc sa-si schimbe jobul in urmatorul an, publicarea salariilor, feedback-ul dupa interviuri si durata proceselor de recrutare fiind principalele reprosuri pe care le primesc angajatorii romani, potrivit unui studiu remis luni.



Doar 3 din 10 angajatori ofera feedback in urma interviurilor de angajare, arata studiul de piata realizat de eJobs. Mai mult decat atat, 70% dintre respondenti au declarat ca nu ar mai aplica niciodata, in viitor, pentru un job deschis intr-o companie cu care au o astfel de experienta (au mers la interviuri in urma carora… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

