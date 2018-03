Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 23 mart — Sputnik, Doina Crainic. Românii care sunt plecati la munca în Germania trebuie sa stie care sunt drepturile lor în aceasta țara. Iata aspectele de care trebuie sa tina cont, potrivit businessinsider.de: Aveți dreptul la un contract de munca scris…

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, un proiect legislativ potrivit caruia angajatorii risca sa fie amendati cu pana la 3.000 de lei daca nu elibereaza nota de lichidare cu trei zile lucratoare inainte de data incetarii contractului individual de munca, potrivit Mediafax. „In toate cazurile de incetare…

- Cinci persoane – patru barbați și o femeie – au murit luni intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau cei cinci cetațeni romani s-a ciocnit cu un camion. Barbații au varste cuprinse intre 27 și 37 de ani, iar femeia are 24 de ani. Tagedia s-a petrecut pe o sosea din sudul…

- Un traficant din Arad cumpara droguri din Germania platind cu bitcoin , fiind prins de procurori dupa ce a ridicat un colet postal venit din Germania, care continea substante stupefiante. Un barbat din judetul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a cumparat in mai multe…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii.

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii. Camera Deputatilor a adoptat…

- Cine s-ar fi gandit ca și noi, romanii, vom ajunge sa fim interesați de alegerile parlamentare din Italia și nu dintr-un singur motiv, ci chiar din (cel puțin) doua!? Sigur nu ne-am gandit la asta in urma cu 10-11 ani atunci cand țara noastra era acceptata in Uniunea Europeana și altul era trendul in…

- Joburile sunt cu norma intreaga, iar salariul oferit pornește de la 1.797 de euro brut pe luna. De asemenea, li se acorda o prima de loialitate de 1.000 de euro angajaților carora li se recunoaște diploma. Responsabilitațile sunt urmatoarele: – documentarea modului de ingrijire și…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 222 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, 42 sunt destinate operatorilor confecționeri industriali, 37 muncitorilor…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca vacanțe. Cele mai multe joburi pentru romanii care doresc sa lucreze in strainatate sunt in Germania, Spania, Malta și Olanda. Iata și lista locurilor de munca: – Germania – 699 locuri de munca:…

- Citeste si: Record la calatorii anul trecut. Romanii au cheltuit peste 3 mld. euro pe vacante in strainatate, cu 60% mai mult fata de 2016 si dublu fata de 2008 Cum vrem sa promovam turismul: Romania are 7.000 de unitati de cazare, dar cele mai multe sunt pensiuni de mici dimensiuni, care nu se ridica…

- Lazio știe una și buna: joaca impotriva Stelei. Ii da in judecata Talpan pe italieni pentru ca au scris ”Steaua” pe bilet? Lazio a scos la vanzare biletele pentru returul de joi, 22 februarie, de pe stadionul „Olimpico”. Pe acestea scrie clar: Lazio – Steaua. Romanii care doresc sa mearga la retur pot…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul dintre cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, la recoltat mazare.

- In aceasta saptamana, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia romanilor, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile…

- Cel mai redus procentaj de angajati din Uniunea Europeana cu slujbe nesigure in 2016 era in Romania (0,2%), Marea Britanie, Cehia (ambele cu 0,4%) si Germania (0,5%), iar cel mai ridicat se inregistra in Croatia (8,4%), Franta (4,8%), Spania (4,7%), ...

- Rugby Romania - Germania, pe Cluj Arena. Cine formeaza lotul nationalei Staff-ul tehnic a stabilit echipa Romaniei pentru meciul de sambata cu Deutscher Rugby-Verband, de pe Cluj Arena, in Rugby Europe International Championship 2018. Partida incepe la ora 16.00. Intrarea este libera. Selectionerul…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatori vranceni, in aceasta perioada, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 267 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, 57…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca sunt 649 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 649 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 158 locuri de munca: 150…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…

- Daca in tarile nordice se lucreaza deja doar sase ore pe zi, iata ca si Germania pare sa preia modelul. Cel mai puternic sindicat a obtinut o norma de lucru de doar 28 de ore pe saptamana

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste numarul de joburi care risca sa fie in viitor inlocuite cu roboti. Peste 60% din locurile de munca sunt amenintate, de departe cea mai mare pondere din blocul european.

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au depistat joi, 1 februarie, doi angajați care munceau la negru pentru o firma de construcții din Albeni. Angajatorul risca o amenda de 40.000 lei....

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 667 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 120 locuri de munca: 28 sofer camion, 25 salvamar,…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, in conditiile in care, desi ramane important, salariul bun nu mai garanta angajarea unui specialist, iar alte beneficii, precum soliditatea firmei, locatia, flexibilitatea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 668 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 111 locuri de munca: 28 șofer de camion, 28…

- Un nou proces a inceput vineri la Freiburg, in Germania, impotriva unui fermier german acuzat de omor prin imprudenta in cazul unui muncitor agricol roman decedat in urma insolatiei suferite in vara lui 2014, relateaza dpa. Inculpatul Joerg D., in varsta de 48 de ani, a negat ca ar fi vinovat si…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 25 ianuarie 2018, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 700 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 662…

- Șomerii vranceni pot ocupa, in aceasta perioada, unul din cele 216 locuri de munca declarate vacante de angajatorii vranceni. Lista data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde foarte multe oferte destinate muncitorilor necalificați…

- Din 2013 in „galben-albastru”, cu un „intermezzo” numit FCM Baia Mare (sase luni), Andrei Cernea a crescut in acelasi timp cu Industria Galda de Jos. Simpatizat de suporteri, apreciat de cei din lumea fotbalului judetean, „Biba” Cernea a renuntat insa la „sportul rege” pentru a munci in Germania. „Pata…

- Studentii aradeni au ocazia sa lucreze in perioada de vara in Germania. Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier – gastronomic, ȋn gastronomia de sistem (fast-food), ȋn productia industriala si ȋn domeniul serviciilor.

- Luni, dupa prima infațișare in fața instanței de judecata, in dosarul prin care Nelu Dumitrescu, cere ”demisionarilor” din grupul al carui fondator este – in special lui Cristi Minculescu-, sa nu mai cante sub numele de Iris, care nu le aparține și de care s-au dezis, surprinzator, judecatorii au respins…

- Studentii romani, care au cunostinte bune de limba germana pot munci in perioada vacantei de vara, in Germania. Programul derulat prin ANOFM se adreseaza studentilor cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani.

- Germania se confrunta cu un conflict de munca intre muncitorii din uzine și marii producatori, care a fost declanșat de sindicatul IG Metall, cel care reprezinta interesele a aproape 4 milioane de salariați.

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Tamara Oprea, o romanca stabilita de mai bine de șase ani in Germania, a postat recent un mesaj intr-un grup de Facebook al romanilor din Germania in care le impartașește interauților faputul ca se simte discriminata la locul de munca. Femeia lucreaza intr-o benzinarie din Sogel, un oraș din Germania,…

- Angajatori din 17 state europene pun la dispozitie, prin intermediul retelei Eures Romania, aproape 950 de locuri de munca pentru cetațeni romani, cele mai multe fiind in Portugalia, Malta si...

- Numarul persoanelor ocupate in Germania a atins in 2017 cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, prezenta imigrantilor permitand primei economii europene sa contracareze efectele imbatranirii populatiei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Conform cifrelor provizorii publicate de Oficiul federal…

- Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția ca ”Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE”. ”Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce…

- Ultimele modificari ale Codului Fiscal (OUG 79/2017), care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, au bulversat angajatorii, dar mai mult pe angajati. Daca majoritatea a inteles ca, incepand cu anul 2018, contributiile CAS si CASS nu se mai retin de la angajatori ci de la angajati, multi…

- Ploiesteanca, martora la un scandal monstru in autocarul care transporta romanii veniti din Germania. De sarbatori, romanii plecati in strainatate se intorc acasa alaturi de familiile lor sa petreaca Craciunul si Revelionul impreuna. La fel au facut si cativa romani veniti de la munca din Germania,…

- Toți romanii plecați peste granițe trebuie sa știe asta! Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis in cazul strainilor care raman fara loc de munca. Dupa cazul romanului stabilit in Irlanda, care a platit ani de zile taxe și impozite in aceasta țara, iar cand a ajuns in șomajs-a lovit de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…