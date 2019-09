Peste 60 de oameni au murit în urma ploilor abundente din nordul Indiei Cel putin 61 de oameni au murit in urma ploilor abundente aduse de sezonul musonic, care au cazut in regiuni intinse ale statului Uttar Pradesh din nordul Indiei, a anuntat sambata un oficial indian, citat de DPA.



Furtunile, care au devastat acest stat indian incepand de joi, au fost insotite de ploi torentiale si de fulgere. Vanturile puternice au culcat la pamant numerosi copaci si au distrus stalpi de electricitate, acoperisuri si diverse structuri temporare.



"Cele mai multe dintre decese au fost provocate de prabusirea unor locuinte. Alti oameni au fost ucisi in incidente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

