- Un turist german a murit in vacanța, in Thailanda, iar tragedia s-ar fi petrecut in timpul unui joc pentru adulți la care a participat cu o prostituata. Menajerele unei vile de lux in care acesta era cazat l-au gasit gol pușca și fara suflare, cu un detaliu infiorator.

- 4.700.000.000 de dolari. Este mai mult decât vânzarile cumulate de bilete la ultimele doua filme din seria „Avengers”. Este mai mult decât valoreaza oricare club profesionist din orice sport. Și este suma pe care a încasat-o Google din munca publicațiilor de știri…

- Primaria anunța licitație pentru e-ticket. Despre acest lucru a anunțat pe pagina sa de Facebook, primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu. Edilul este de parere ca Chișinaul trebuie adus la standardele unui oraș dezvoltat.

- Compania Apple ar putea renunța la aplicația muzicala iTunes,de 18 ani, decizie care ar putea sa ii afecteze pe utilizatorii de iPhone. Anunțul va fi facut in timpul unei conferințe mondiale dedicate consumatorilor, organizata in orașul San Jose din statul american California, potrivit Bloomberg.

- Primarul orașului Patarlagele, Ion Gherighceanu lupta pentru o imagine a orasului cat mai aproape de statut si, nu in ultimul rand, pentru ridicarea nivelului de trai in toate comunitatile apartinatoare. Cu finantare de la Guvernul Romaniei, a fost implementat un proiect in valoare de 40 de miliarde…

- ■ sint disponibile trei apartamente cu o camera in blocul V1 ■ solicitantii trebuie sa fie tineri cu virste de pina in 35 de ani si sa indeplineasca mai multe conditii ■In blocul V1 din proprietatea Primariei Tirgu Neamt s-au eliberat trei apartamente cu o camera, acestea fiind disponibile pentru inchirierea…

- Primaria si Politia Locala Alba Iulia anunta ca, in perioada 26 aprilie – 1 Mai, sunt posibile masuri de restrictionare a traficului rutier. Este vizata artera de intrare in Cetatea Alba Carolina, in apropierea Catedralei Incoronarii. “In scopul reducerii riscurilor producerii unor evenimente negative,…

- Pandurii a cerut in instanta returnarea banilor platiti pe utilitati la stadion in perioada in care a achitat diferite sume de bani pentru intretinere la stadion si terenuri, desi era in vigoare un contract de como...