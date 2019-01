Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii olteni au aplicat, in perioada 29 decembrie – 2 ianuarie, peste 180 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 40.000 de lei, au constatat 47 de infracțiuni in flagrant și au intervenit la peste 400 de solicitari. La nivelul ...

- Polițiștii au intervenit, ieri, la peste 2.700 de sesizari, iar in urma activitaților desfașurate au constatat 831 de infracțiuni și au aplicat aproape 6.000 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au incalcat normele legale in vigoare. Peste 10.000 de politisti au ...

- Polițiștii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 718 infracțiuni și au aplicat peste 8.000 de sancțiuni contravenționale. 7.747 de politisti au fost angrenați in 286 de acțiuni, pentru ...

- Polițiștii care au fost in dispozitivul curent, ieri, au intervenit la peste 2.900 de sesizari, iar in urma activitaților desfașurate au aplicat aproape 8.000 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au incalcat normele legale in vigoare. Peste 10.000 de politisti au ...

- Duminica, 28 octombrie, in doar patru ore, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 35.000 de lei si au fost retinute 10 permise de conducere. Astfel, intre orele 14.00 – 18.00, politistii Serviciului Rutier au actionat cu aparatura radar din dotare pentru depistarea soferilor…

- In utimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului și Biroului Rutier Mehedinti au aplicat participanților la trafic 84 de sancțiuni contravenționale. Valoarea amenzilor depașește 41.000 de lei. Politistii rutieri au continuat actiunile pe soselele mehedințene, pentru prevenirea evenimentelor rutiere,…

- In cadrul acțiunilor pentru siguranța comunitații din ultima saptamana, polițiștii au intervenit la peste 260 de sesizari ale cetațenilor, majoritatea primite prin serviciul 112. De asemenea, polițiștii au reținut permisele de conducere in cazul a 48 de șoferi care au pus in pericol siguranța traficului…

- Legea, cunoscuta de fiecare dintre noi, nu pare sa fie un obstacol pentru cei care-si acorda un pahar de alcool, urcandu-se apoi la volanul autoturismelor. Nu li se poate intampla chiar lor! Si pentru a nu li se intampla nici lor, nici altora, politistii rutieri au fost si in acest weekend prezenti…