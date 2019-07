Peste 55% dintre asociaţii/acţionarii persoanelor juridice active din România au între 30 şi 49 de ani Astfel, 28,81% dintre asociatii/actionarii persoanelor juridice active (404.427 asociati/actionari) aveau varsta cuprinsa intre 40 si 49 de ani, iar 26,41% (372.112) aveau varsta cuprinsa intre 30-39 de ani. Cei de 50-59 de ani detineau o pondere de 19,2% (269.536 asociati/actionari). De asemenea, 231.547 de actionari aveau varsta de peste 60 de ani (16,5% din total), iar 126.039 aveau pana in 29 de ani (8,98%).



Numarul persoanelor juridice active in Romania era de 964.747, iar numarul de actionari/asociati persoane fizice de peste 1,4 milioane, in iunie.



