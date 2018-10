Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Costa Rica este foarte interesata de Elena Udrea si Alina Bica, iar jurnalistii vorbesc despre o adevarata retea internationala care le-ar fi dus pe cele doua acolo. "Diario Extra" din Costa Rica explica de ce autoritatile din tara lor le-au ridicat acum pe Elena Udrea si pe Alina Bica,…

- Un barbat care vindea droguri in cluburi din țara a fost reținut de procurorii DIICOT. Pe 27 august, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Botezatu Andru,…

- Poliția de Frontiera a depistat, pe 22 august, la Vama Nadlac, 5 tone de anhidrida acetica și 20 de kg de cocaina. Incarcatura a fost gasita asupra unui ansamblu de vehicule inmatriculate in strainatate. Un cetațean strain a fost arestat preventiv in acest caz.

- Aproximativ 100 de comprimate ecstasy, 50 de doze LSD si peste 5.500 de lei au fost ridicate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Harghita, in urma a doua perchezitii domiciliare efectuate sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.. Un barbat fost arestat preventiv pentru detinere…

- Noua persoane au fost depistate avand asupra lor droguri de risc si de mare risc la festivalul ,,Teknival Romania 2018”, doua dintre acestea fiind retinute pentru 24 de ore. „La data de 14 august, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca si cei din cadrul Inspectoratului…

- “Cel în cauza fusese depistat și la festivalurile anterioare, la Electric Castle și la Untold 2017, având droguri de risc și de mare risc, respectiv cannabis, comprimate ecstasy și cocaina, droguri pe care intenționa sa le distribuie, conform probatoriului administrat. Ulterior,…

- Peste 900 de grame de cannabis au fost ridicate de polițiști in urma trei percheziții domiciliare. O persoana a fost reținuta și ulterior arestata preventiv. Totuși, ceea ce i-a amuzat chiar și pe oamenii legii a fost „ghidul micului traficant”!

- Noi informații apar in cazul cantareței Demi Lovato. Presa de peste Ocean a scris ca Demi Lovato a petrecut intr-un bar ziua de naștere a uneia dintre dansatoarele sale in noaptea de dinaintea incidentului. Surse din cadrul poliției au declarat, pentru tmz.com , ca, in momentul sosirii paramedicilor…