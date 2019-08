Pana in prezent, 5.328 de alegatori romani s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), care le cere, totodata, cetatenilor care se inscriu online sa actioneze cu "onestitate si corectitudine", astfel incat solicitarea acestora sa reflecte situatia reala.



"Din informatiile AEP exista alegatori care s-au inregistrat cu optiunea de a vota la o sectie de votare, desi nu locuiesc in strainatate si nici nu intentioneaza sa calatoreasca in afara tarii in zilele destinate alegerilor, si anume 8/9/10 noiembrie si 22/23/24 noiembrie…