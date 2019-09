Peste 52,5 milioane de lei fonduri nerambursabile, pentru un nou sistem de iluminat public în Alba Iulia Potrivit acestuia, prin proiectul "Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia - zona centrala, cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 si Partos" si proiectul "Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia-Cartier Cetate" se are in vedere scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public cu aproximativ 51% incepand cu anul 2022, respectiv cu aproximativ 41%. Crearea unui nou sistem de iluminat public in zona vizata, care include si instalatii, echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrica, dotarea noului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forte Partners, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari de pe piata, a anuntat luni investitii de circa 100 milioane de euro in doua cladiri de birouri dezvoltate din centrul Bucurestiului, ptrivit news.ro.Acestea sunt proiectul Matei Millo, in valoare de 40 de milioane de euro, si…

- "Astazi am semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea Spitalului pentru Copii Sfanta Maria, cel mai mare spital de pediatrie din Moldova, al doilea pe tara. Contractul are in vedere schimbarea tuturor instalatiilor, reabilitarea planseurilor. Aici nu s-au mai facut lucrari de amploare…

- Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc joi, 12 septembrie, de la ora 13.00, cu patru proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat rectificare de buget, investiții de iluminat public, inlocuirea unor semafoare in intersecții din oraș și completari la documentația pentru amenajarea zonei de agrement…

- Companiile IULIUS si Atterbury Europe au inaugurat, la Timisoara, proiectul mixt Iulius Town, cea mai mare investitie din regiune, in valoare totala de 442 milioane de euro. Iulius Town a presupus integrarea Iulius Mall Timisoara intr-un proiect amplu de regenerare urbana, completandu-l cu functiuni…

- Mircea Hava și-a mutat atenția de la problemele edilitare ale municipiului Alba Iulia și ale cartierelor Oarda, Micești și Barabanț, la cele ale unor țari mai exotice, precum Maldive, Sri Lanka sau Nepal. In calitate de europarlamentar, fostul primar al municipiului Alba Iulia a ajuns membru al Comisiei…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat, astazi, contractul pentru proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava”. Contractul a fost semnat cu directorul general al Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile Asandei. Ion Lungu a declarat ca proiectul presupune achiziționarea…

- ​Ministerul Educației, condus de Ecaterina Andronescu, risca pierderea fondurilor UE nerambursabile alocate pentru platforma naționala de internet wireless in școli. Contractul, in valoare de 165 milioane de lei, tocmai a fost atribuit prin licitație, dar fiind implementat prin fonduri UE este condiționat…

- Romania a semnat, miercuri, cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) doua acorduri de imprumut, unul in valoare de 50 de milioane de euro, pentru Proiectul privind Imbunatatirea rezilientei si a raspunsului la situatii de urgenta, si al doilea, in valoare de 40 de milioane de…