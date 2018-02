Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala. Potrivit Reuters, in Olanda, rafale de pana…

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Un milion de romani vor face drumuri la ghisee pentru a-si plati singuri contributiile la sanatate si pensii. Odata cu noua revoluție fiscala, a aparut un nou formular care trebuie depus la Fisc, pana la finalul acestei luni. Este vorba despre formularul 600. Afectati sunt toti cei care au contracte…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma viscolului si a rafalelor puternice de vant care au perturbat traficul in nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA. Un sistem de joasa presiune a condus, marti, la depunerea unui strat de zapada de 50-70 de centimetri in zonele…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns duminica dupa-amiaza la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de...

- Zeci de mii de persoane s-au adunat in fata Palatului Imperial din Tokyo, in Japonia, pentru a celebra ziua de nastere a imparatului Akihito, care a implinit, simbata, 83 de ani. Peste 45.000 de persoane s-au adunat la intrarea in palatul imperial, fluturind steagul Japoniei si scandind „Banzai!” ,…

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca in microbuz erau noua persoane, trei dintre ele fiind in stare grava in urma accidentului.„Accidentul rutier a avut loc intre un microbuz in care se aflau noua persoane si un autotren. Trei victime au suferit leziuni grave…

- Femeia grațiata in 2014 de Traian Basescu, din motive umanitare, a fost condamnata de Tribunalul Constanța pentru furt.Garofita Mocanu, dar și alte persoane, ar fi acționat prin ”metoda pomana“, relateaza ziuaconstanta.ro. Zilele lui Dragnea in fruntea PSD sunt numarate? Adrian Nastase…

- Cea mai mare captura de materiale pirotehnice facuta vreodata de poliția din Constanța a fost realizata la Eforie Nord. Oamenii legii au prins mai multe persoane care urmau sa comercializeze aproape 4 tone de artificii și petarde în mod ilegal. Suspecții au fost reținuți, iar marfa confiscata.…

- Unul dintre cele mai cunoscute hypermarketuri din Constanta va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de peste 50 de mii de euro, unor clienti. Este vorba despre 16 persoane, printre care se numara si un copil, care s-au intoxicat dupa ce au mancat la autoservirea hipermarketului. Sentinta a fost…

- Politia din Australia a arestat, joi, un individ care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 16 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News.

- Vaduvele si veteranii de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi, in acest an, cate 370 lei pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, al energiei electrice sau termice pentru nevoi casnice, potrivit unei Hotarari de Guvern aprobate astazi, cu 10,5 mai mult…

- Cat banii cheltuie romanii pe cadourile de Craciun. LISTA preferintelor O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata…

- Un accident soldat cu doua persoane ranite a avut loc luni, 18 decembrie in Amați. Vinovat de producerea accidentului este șoferul de 38 de ani care a apasat prea tare pedala de accelerație. Mașina s-a rasturnat și s-a izbit de un stalp. Un barbat de 38 de ani, din localitatea Tireac, aflandu-se la…

- Incendiul s-a produs in timp ce autobuzul circula in localitatea Sacel. Soferul a observat in timp ce conducea ca a luat foc motorul, a coborat impreuna cu oamenii din autobuz si a chemat pompierii. Pompierii din cea mai localitate, orasul Saliste, au sosit imediat si au stins incendiul.…

- In aceasta dimineața pompierii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Costin din Capitala.La fața locului pentru lichidarea arderii au intervenit 4 autospeciale.

- Filmul ''Star Wars: The Last Jedi'', cel de-al optulea episod al francizei Star Wars, a realizat incasAƒri de 220 de milioane de dolari in primele trei zile de la premierAƒ, sumAƒ record care il plaseazAƒ pe poziAia a doua in istoria box office-ului nord american, performanAAƒ intrecutAƒ doar de ''Star…

- Pentru prima data, in Sibiu are loc un protest care dureaza de 21 de ore, in fața sediului Organizației Județene a PSD, unde zeci de tineri stau, marți dimineața, pe scaune sau in picioare și transmit mesajul "va vedem" catre social-democrați. Sursa foto: (c) Va vedem din Sibiu…

- JYSK Romania a ajuns la cifre record pentru piața locala: in anul financiar 2016/2017, cifra de afaceri a ajuns la 363 mil. lei, in timp ce profitul inregistrat a fost de 54 mil. lei. Aceasta reprezinta o creștere de 63%, respectiv 97% comparativ cu anul trecut.

- Aproape 2.500 de turiști, romani și straini, au vizitat Cetatea Deva in intervalul 30 noiembrie – 3 decembrie 2017, potrivit datelor statistice ale Serviciului Public Administrare Cetate. Mai mult de jumatate dintre cei 2.432 de vizitatori (62%) au fost adulți, peste o treime (35%) copii,…

- Aproximativ 800.000 de persoane sunt afectate de inundațiile de la inceputul saptamanii și care au cuprins deja zece provincii din sudul Thailandei, cu condiții critice deja in Songkhla, provincia cu cel mai mare numar de sinistrați.

- Recolta de porumb boabe a Romaniei a depasit 14,5 milioane de tone in acest an, productia medie obtinuta fiind de aproape 6 tone la hectar, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii, Petre Daea.Mai sunt inca suprafete de recoltat in zona Transilvaniei, insa productia medie la porumb nu va…

- Consulatul General al Romaniei la Bonn urmareste indeaproape evenimentele legate de incendiul produs astazi, intr un imobil situat in localitatea germana Bergkamen. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, oficiul consular a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de inundații, valabila în opt bazine hidrografice, începând din aceasta seara și pâna duminica dimineața.

- In seara protestelor, Romania TV a fost postul de știri cu cele mai mari audiențe, deși a fost televiziunea care a acordat cel mai putin spatiu de emisie mișcarilor de strada. Antena 3, care a relatat mai mult despre proteste, a avut cifre aproape la jumatate fața de Romania TV, la nivel național,…

- Responsabili cu stabilirea noului record sunt membrii armatei indiene. Ai zice ca au facut o vraja pentru ca 58 de persoane sa incapa pe o motocicleta, altfel este foarte greu de ințeles cum au reușit.

- Bitcoin a atins luni un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in timpul weekend-ului a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, marcand o crestere de aproape 50% in numai opt zile, transmite News.ro.Citeste si: Date HALUCINANTE de la Eurostat: Jumatate…

- Gheata care s-a format pe carosabil le-a creat dificultati mari soferilor care nu si-au mai putut controla autoturismele. Localnicii au surprins imagini cu masini care pur si simplu aluneca si se lovesc de alte masini. Din fericire accidentele au fost usoare si doar 8 oameni au avut nevoie de ingrijiri…

- Anunț radical al unei importante companii. Mii de persoane vor ramane fara loc de munca, in urma decizie fulger a unui gigant german de talie mondiala.Concedierile vin pe fondul modificarilor aparute in sectorul de energie, profitul companiei scazand la la 2,2 miliarde de euro in trimestrul…

- Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața miercuri, dupa o ploaie torențiala produsa brusc in noaptea de marți, in urma careia drumurile au fost inundate, iar locuitorii au ramas blocați in locuințe sau mașini, informeaza Reuters, AFP și Agerpres. Conform Brigazii de Pompieri, cinci persoane — trei…

- Tabloul lui Leonardo da Vinci ce il infațișeaza pe Isus Hristos "Salvator Mundi" (Salvatorul lumii) a fost vandut la licitație la prețul record de 450,3 milioane de dolari. Adica cu peste doua ori mai mult decat cel mai mare preț obținut vreodata pentru o opera de arta. ...

- Guvernul grec va distribui sub forma de dividente sociale suma de 1,4 miliarde de euro, pensionarilor si altor categorii de persoane afectate de programele de austeritate din ultimii ani, informeaza AFP.

- Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a avertizat marți ca insecuritatea persistenta din regiunea africana Sahel ascunde o criza umanitara masiva ce afecteaza aproximativ 12 milioane de persoane din cinci țari, relateaza agenția DPA. Potrivit organizației, conflictele armate,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut pana la nivelul de 1,92%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Iranul a anuntat marti incheierea operatiunilor de salvare in zonele afectate de puternicul seism produs duminica noaptea in urma caruia si au pierdut viata cel putin 450 de persoane iar alte cateva mii au fost ranite, informeaza Agerpres.Seismul cu magnitudinea 7,3 a afectat mai multe orase si sate…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au retinut, luni, 16 persoane in dosarul privind decontari ilegale de la CASMB, informeaza DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea cercetarilor, punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Cel putin 49 de persoane au murit in Vietnam din cauza taifunului Damrey, au anuntat autoritatile luni, care se pregatesc sa-i gazduiasca in cateva zile pe presedintii american Donald Trump, rus Vladimir Putin si chinez Xi Jinping cu prilejul summitului APEC, transmite AFP, potrivit dhnet.be.

- "Pentru siguranta transporturilor de persoane si marfuri, politistii rutieri si de la ordine publica au organizat o actiune la nivel national, in urma careia au fost constatate peste 30 de infractiuni rutiere. In doar 4 ore cat a durat actiunea, au fost aplicate aproape 1.600 de amenzi, iar in jur…