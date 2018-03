Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de litri de motorina, care au ajuns in paraul Nades, dupa ce o cisterna a cazut vineri seara de pe un pod pe DN13 (E60), in localitatea Chendu (Mures), au fost colectati de angajatii Apelor Romane. Vineri, la ora 18,30, o cisterna incarcata cu produse petroliere (motorina 31.000 litri) a…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, sambata dimineata, pe DN13 (E60), in localitatea Chendu, judetul Mures, pentru transvazarea celor circa 30.000 de litri de motorina din cisterna care s-a...

- "Din informatiile pe care le avem, din cisterna rasturnata se scurge motorina in paraul Chendu, afluent al raului Tarnava Mica. Apele Romane si Garda de Mediu sunt la fata locului pentru a actiona cu substante absorbante. (...) Cred ca situatia nu este grava si ca, in urma interventiei, motorina…

- O cisterna cu 31.000 litri de motorina s-a rasturnat DN13, in Mures, in localitatea mureseana Chendu. Autoritațile informeaza ca nu exista pericol de explozie. Pe DN13, in localitatea Chendu, judetul Mures, o cisterna care transporta aproximativ 31.000 litri de motorina s-a rasturnat in afara partii…

- Seful Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Mures, Danut Stefanescu, a declarat ca motorina aflata in cisterna care s-a rasturnat vineri seara pe raza localitatii Chendu a inceput sa se scurga in parau, iar in prezent se intervine pentru limitarea poluarii. "Din informatiile pe care le avem, din cisterna…

- O cisterna plina cu 31.000 de litri de combustibil s-a rasturnat, vineri seara, in afara partii carosabile a DN 13, judetul Mures, o persoana fiind ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care au izolat zona in vederea remedierii problemei, informeaza news.ro.Centrul Infotrafic…

- Un camion care transporta motorina a cazut vineri seara de pe un pod, pe raza localitatii Chendu, cauzele accidentului fiind in curs de stabilire. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, mr. Cristian Virag, a declarat pentru AGERPRES ca soferul a fost…

- Multe dintre orasele aglomerate din lume au inceput deja sa limiteze circulatia masinilor DIESEL din cauza poluarii, iar urmatorul pas, spun specialistii, va fi interzicerea autoturismelor pe benzina. Desigur, acestia au gasit si o solutie!

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 11 judete. Potrivit hidrologilor, Codul portocaliu vizeaza, in intervalul 16 martie, ora 14:00 – 17 martie, ora 12:00, raurile din bazinul hidrografic Olt (sector…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a transmis noi avertizari hidrologice pentru judetul Alba, valabile in acest weekend. Sunt avertizari Cod Galben de inundatii pentru bazinele raurilor Mures, Ampoi, Sebes, Tarnave si Cod Portocaliu in zona raului Aries. Avand in vedere…

- Avertizari de inundatii pe mai multe rauri din Romania Foto: Arhiva. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a actualizat astazi avertizarile privind inundatiile pe cursurile mai multor râuri din tara, precum: Mures, Târnave, Olt, Calmatui,…

- Atentionarea hidrologica emisa la inceputul acestei saptamani, de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), Cod Galben, pentru judetul Alba, a fost prelungita pana vineri seara, fiind vizat bazinul raului Mures, dar si al Tarnavelor. Avand in vedere situatia hidrometeorologica…

- Expertii de la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor au emis noi coduri galbene si portocalii de inundatii pentru cursurile mai multor rauri din tara. Potrivit acestora, sunt vizate bazinele hidrografice ale raurilor: Mures – sector mijlociu, Tarnave – cursuri inferioare, Olt, Calmatui,…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, inaintea sedintei de Guvern, ca autoritatile sunt pregatite pentru o eventuala evacuare fortata a localnicilor in cazul in care digul din localitatea Capeni nu va mai rezista presiunii apei. Ea a facut apel la oameni sa inteleaga pericolul in care se afla si sa…

- Dancila, apel catre cei afectați de inundații: Prioritatea noastra in acest moment este sa convingem oamenii sa paraseasca zona, a spus șefa Executivului, joi, in ședința de Guvern. Premierul a mai precizat ca Ministrul Afacerilor Interne este pregatit in acest moment si pentru o evacuare fortata. ”Nu…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Inundatii in județul Mureș. Mai multe gospodarii din localitatea Gurghiu au fost inundate, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. In localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a cinci locuinte si o bucatarie…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00.

- 85 de curti si gospodarii din 3 localitati din Harghita sunt inundate, marti, dupa ce debitele raurilor si ale paraurilor au crescut in urma topirii zapezilor, ploilor sau scurgerilor de pe versanti, in vreme ce un drum judetean si un pod au fost afectate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate.…

- Vești nu foarte bune de la hidrologi! Dupa ce ne-am bucurat cateva zile de vreme calduroasa, iata ca hidrologii anunța un nou val de inundații. Astfel, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii, valabila pana miercuri seara, in bazine hidrografice din judetele Mures, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Ialomita.Citește…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii, valabila pana miercuri seara, in bazine hidrografice din judetele Mures, Valcea, Olta, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Ialomita.

- Doi jandarmi prahoveni au fost loviti cu bate, vineri, dupa ce au prins doua persoane in timp ce furau motorina dintr o cisterna, acestea din urma chemand in ajutorul lor patru indivizi care s au prezentat la fata locului inarmati cu bate, informeaza Agerpres.ro. Potrivit informatiilor furnizate de…

- O eleva a clasa a IX-a a fost gasita in baie, cu cateva minute inainte de pauza de la ora 9. "Fetita de 15 ani era cazuta. Nu stim ce s-a intamplat, din ce cauza a cazut. Avea pe mana niste zgarieturi, superficiale, iar pe jos erau cateva picaturi pe sange, nici n-am stiut de unde sunt",…

- Un inculpat condamnat la 6 ani de inchisoare in dosarul lui Sorin Blejnar, care n-a fost audiat niciodata la urmarirea penala, si-a varsat of-ul in fata judecatorilor. Dosarul „Motorina” se apropie de final

- Un accident rutier a avut noaptea trecuta, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un camion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a fost…

- Polițiștii ploieșteni au depistat in flagrant o femeie cu dubla cetațenie, moldoveneasca și romana, care ii oferea alteia 3000 de țigarete cu timbru de pentru articole de tutun eliberat de Republica Moldova. La data de 21 februarie a.c., in jurul orei 18.40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului…

- Pompierii militari intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cisterna care transporta motorina, pe DN1A, inainte de intrarea in Bradet. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, Luiza Danila, a precizat ca incendiul a izbucnit la una…

- Un TIR incarcat cu ciocolata a ars in totalitate dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri, s a rasturnat pe E60, in localitatea Nades, focul iscat extinzandu se la o casa din apropiere, iar circa 80 de consumatori au ramas fara alimentare cu energie electrica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Cristian Ghidircel, in varsta de 34 de ani, din Craiova, sustine ca a fost batut crunt de patronul sau pentru ca a indraznit sa isi ceara salariul. De acelasi tratament ar fi avut parte si iubita lui care il insotea, iar ambii au ajuns la spital cu ambulanta si au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis atentionare Cod Galben de posibile inundatii, valabila sambata, in judetul Alba. Sunt vizate zone din bazinul raului Aries si afluenti ai raului Mures, zona Ocna Mures. Read More...

- Benzina a depașit prețul de 6 lei. Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru, in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. ANALIZA | Petrolul a ajuns la 70 de dolari pe baril. Plinul de benzina,…

- Pentru a putea beneficia de acest sprijin solicitantii trebuind sa fie inregistrati ca persoane fizice autorizate sau ca persoane juridice. „Persoanele fizice pot fi acceptate ca potentiali beneficiari ai prezentei scheme daca in termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii notificarii…

- Doi angajati CFR s-au ales cu dosar penal si risca sa-si piarda locul de munca dupa ce au fost prinsi de o patrula de jandarmi in timp ce furau motorina. Combustibilul era sustras direct din rezervorul vagoanelor de marfa stationate.

- Explozie de proportii pe o autostrada din statul american Utah. Deflagratia s-a produs dupa ce o cisterna incarcata cu zece mii de galoane de combustibil s-a rasturnat.Pompierii au stins incendiul in cateva zeci de minute. Fortele de ordine ancheteaza cazul.

- O cisterna care transporta 24 de tone de motorina si 7 tone de benzina s-a rasturnat la Zarnesti dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. Mai multe persoane au fost evacuate, iar circulatia a fost deviata.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Ciprian Sfreja, incidentul a avut loc pe starda Mare din localitatea Zarnesti, unde soferul unei cisterne incarcate cu benzina si motorina ar fi pierdut controlul volanului si a intrat in gardul unei case. Autospeciala…

- Locuitorii din mai multe case din localitatea brasoveana Zarnesti, pe o raza de 150 metri, au fost evacuati, miercuri seara, dupa ce o cisterna incarcata cu sapte tone de benzina si 24 de tone de motorina a intrat intr-un gard si s-a fisurat. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare cod galben de inundatii, valabila pana la miezul noptii in doua bazine hidrografice. Conform prognozei hidrologilor, pana la ora 00:00, ca urmare a precipitatiilor lichide inregistrate, a celor…

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au retinut, joi, patru persoane banuite de furt si complicitate la furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole ale unor cetateni. Cercetarile au evidentiat furtul a sute de litri de motorina, combustibilul fiind ascuns intr-o cripta.

- Un echipaj de jandarmerie a susprins trei persoane in timp ce sustrageau motorina din rezervoarele unui autotren cisterna. Potrivit comunicatului, marti, 10 ianuarie ac., in jurul orei 18.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile Constanta care se deplasa la o misiune in sprijinul I.J.J.…

- Pozitie comuna fata de autonomie, semanta la Cluj de partidele maghiare Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt,…

- Cel mai costisitor contract va fi cel privind furnizarea de motorina (5,2 milioane lei), urmat de unul pentru furnizarea de piese auto (1,2 milioane lei), dar si asigurarea de servicii de paza si protectie (725.900 lei). In cazul primelor doua achizitii, vor fi organizate licitatii deschise, iar pentru…

- Un ritm ”alert” de expansiune și investiții de 200 de milioane de euro. Așa arata, pe scurt, planurile Kaufland România pentru 2018. Despre ce este vorba? ”În exercitiul urmator planuim sa deschidem 10 noi magazine si vom continua investitiile în…