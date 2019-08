Peste 5.000 de români s-au înscris online pentru a vota la prezidențiale Peste 5.300 de alegatori romani s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, anunța Autoritatea Electorala Permanenta. Inscrierile au inceput pe data de 28 iulie pentru romanii din strainatate, in vederea exprimarii dreptului de vot in cadrul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019. In mai puțin de 24 de ore de la momentul startului, peste 1.500 de romani din The post Peste 5.000 de romani s-au inscris online pentru a vota la prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O acțiune ampla de verificare a tuturor transportatorilor de persoane a inceput vineri dimineața in toata țara. Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a facut anunțul pe Facebook. Acțiunea este o decizie luata dupa disparițiile de la Caracal și ii vizeaza pe transportatorii ilegali de persoane.…

- Membrii ALDE au decis, miercuri, candidatul pe care partidul il va susține la alegerile prezidențiale. Dupa ce ieri PSD a stabilit ca va merge cu Viorica Dancila in cursa pentru alegerile prezidențiale, Calin Popescu Tariceanu a fost ales, miercuri, candidat al ALDE la scrutinul din toamna, eliminandu-se…

- Congresul USR a decis: Dan Barna este candidatul la prezidențiale din partea formatiunii. Numai ca asta nu-l face automat prezidențiabil. PLUS, partidul cu care USR formeaza Alianta, va alege la randul sau. Abia dupa votul din PLUS se va lua decizia finala. Barna a susținut sambata un discurs inspirat…

- Calin Popescu Tariceanu este mai increzator ca oricand in sansele sale pentru Cotroceni. Presedintele Senatului s-a declarat motivat sa candideze la alegerile din toamna pentru prezidentiale chiar daca, spune el, nu va fi sustinut de PSD. “Avand in vedere ca o candidatura cu șanse mai mari de succes…

- Data alegerilor prezidențiale va fi 10 noiembrie pentru primul tur, iar pentru cel de-al doilea tur, 24 noiembrie, susțin surse din cadrul Autoritații Electorale Permanente, citate de Antena 3. „In urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila, am decisa ca data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie…

- Partidul Puterii Umaniste (PPU) și-a lansat in cadrul congresului de sambata, 8 iunie, candidatul pentru alegerile prezidențiale de la sfarșitul acestui an in persoana Ramonei Ioana Bruynseels, fost consilier guvernamental. Bruynseels le-a transmis delegaților la Congresul PPU ca nu crede in politica…

- UPDATE Intr-o intervenție in emisiunea Obiectiv de la Antena 3, realizata de jurnalista Oana Zamfir, Viorica Dancila și-a nuanțat declarațiile precizand ca este convinsa ca Liviu Dragnea se va consulta cu membrii CEX inainte de a face anunțul de duminica seara, pentru ca și pana acum “toate deciziiile…

- Fostul moderator de televiziune, Rares Bogdan, cap de lista PNL pentru alegerile europarlamentare, este abonat de 14 ani, prin intermediul a doua dintre firmele sale de PR, consultanta si publicitate, la contracte pe banda rulanta din bani publici de la Primaria Cluj Napoca, condusa de actualul sau…